Vera Fischer retorna à Globo em comemoração aos 60 anos da emissora

As festividades que celebram os 60 anos da Rede Globo já estão em pleno andamento, e um dos retornos mais aguardados promete encantar os admiradores da atriz Vera Fischer. A renomada colunista Fábia Oliveira confirmou a participação especial da veterana em um filme que simboliza esta data marcante para a emissora.

Segundo informações veiculadas pelo portal Metrópoles, Vera Fischer foi selecionada após intensas negociações para integrar o elenco do filme “Coisas de Novela”, que será dirigido por Manuh Fontes. A trama traz no elenco também as atrizes Susana Vieira e Valentina Herszage.

A narrativa gira em torno de Tereza (interpretada por Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage), uma avó e sua neta unidas pela paixão pelas telenovelas. A história se torna ainda mais intensa quando Tereza recebe um diagnóstico de saúde preocupante, levando Laura a se mobilizar para realizar o maior desejo de sua avó: gravar uma novela.

A participação de Vera Fischer é especialmente significativa em um momento onde a emissora enfrenta desafios para reintegrar artistas veteranos ao seu elenco, especialmente após mudanças nas políticas contratuais. Este retorno não apenas celebra a carreira de Vera, mas também serve como um tributo às seis décadas da Globo.

No último mês, a atriz chamou a atenção nas redes sociais ao explicar seu recente afastamento. Vera revelou ter enfrentado uma forte gripe provocada pelo vírus Influenza, levando-a a dias de repouso. Em uma postagem autêntica, sem maquiagem ou filtros, ela tranquilizou seus seguidores: “Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido. Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias.”

Os fãs demonstraram apoio e admiração nos comentários, elogiando a coragem da artista ao expor sua vulnerabilidade.

Durante uma coletiva no Festival de Cinema de Gramado, Vera também compartilhou histórias sobre os desafios enfrentados ao longo de sua carreira. Com bom humor, ela relembrou como driblava situações constrangedoras na juventude: “Eu sempre dava desculpas engraçadas. Uma vez disse: ‘Ai, estou tão menstruada, vem tanto sangue…’. Na hora, o homem desistia. Fazer isso me salvou de muitas situações.” Com essa fala leve, ela enfatizou a importância de manter a dignidade mesmo em circunstâncias desconfortáveis.

A trajetória notável de Vera Fischer na Globo e sua legião de admiradores tornam sua participação no filme um evento altamente antecipado. “Coisas de Novela” não é apenas uma obra cinematográfica; é uma celebração do legado das telenovelas e das histórias que tocaram o coração de diversas gerações.