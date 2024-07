Venha se divertir no Arraiá do Shopping Cidade São Paulo

No mês de julho, a diversão das festas juninas que agradam a todos, acontece no Shopping Cidade São Paulo que está promovendo com entrada gratuita, o Arraiá do Cidade SP nos dias 6 e 7 de julho a partir do meio-dia em sua área externa, com uma super decoração, barracas de comidas típicas, música, brincadeiras para as crianças e a presença do porquinho mais amado da Avenida Paulista.

O Arraiá do Cidade São SP terá barracas de comidas típicas da “gastronomia junina” com Pamonha, Milho Verde, Churrasco, Cachorro-Quente, Cural, Bolo de Milho, Pipoca, Pastel, Algodão Doce, Buraco Quente e os irresistíveis doces juninos estarão disponíveis aos clientes, além de cervejas artesanais, vinho quente, quentão e refrigerantes.

E como todo bom arraial, a música também será um grande atrativo com a presença do famoso Porquinho da Paulista no sábado a partir das 16h e no domingo a partir das 18h, além das atrações musicais ao vivo com Jessica Mattos, Gabriel Hudson, Edu Santos e DJ animando a festa.

Haverá espaços instagramáveis para fotos e, para os mais corajosos, um touro mecânico gratuito – mediante a cadastro no local.

Serviço

Arraiá Cidade SP

Data: 06 e 07/07

Horário: das 12h às 22h

Local: área externa do shopping – Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista.

Entrada Gratuita

Programação musical:

SÁBADO, 06 DE JULHO

12h às 15h – Jessica Mattos

16h às 18h – Porquinho da Paulista

18h30 às 21h – Gabriel Hudson

DOMINGO, 07 DE JULHO

12h às 15h – Jessica Mattos

15h30 às 17h30 – Edu Santos

18h às 20h – Porquinho da Paulista

Nos intervalos teremos um DJ animando nosso Arraiá