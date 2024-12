Venezuela multa TikTok em US$ 10 milhões após mortes de adolescentes

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela recentemente impôs uma multa de US$ 10 milhões ao TikTok, após meses de críticas do presidente Nicolás Maduro à plataforma. O tribunal alegou que a rede social foi negligente em relação a vídeos que teriam resultado na morte de adolescentes no país. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de forte oposição interna e externa ao regime, especialmente após a reeleição contestada de Maduro em julho de 2023.

Em novembro do ano passado, o governo venezuelano afirmou que ao menos dois jovens morreram ao participar de desafios virais no TikTok. Um dos casos mais notórios foi o de uma menina de 12 anos que teria ingerido remédios como parte de um desses desafios. No entanto, a falta de detalhes claros sobre os incidentes aumenta as preocupações em torno da segurança de usuários mais jovens na plataforma.

Como parte da decisão, o Tribunal exige que o TikTok estabeleça escritórios na Venezuela em até uma semana, uma medida vista como uma tentativa do governo de reforçar seu controle sobre as redes sociais. Essa postura reflete o desejo de Maduro de regular o conteúdo online, embora ele próprio utilize o TikTok para se conectar com a população, onde conta com mais de 3 milhões de seguidores.

A relação entre Maduro e o TikTok é marcada por contradições. Enquanto o líder utiliza a plataforma para se aproximar da população, ele também a acusa de fomentar insurreições e de estar alinhada ao “fascismo”. Por outro lado, a oposição, liderada por figuras como María Corina Machado, utiliza o TikTok como uma ferramenta para mobilizar resistência contra o regime, alcançando uma base de 5,7 milhões de seguidores.

A disputa entre o governo venezuelano e as redes sociais reflete uma preocupação global crescente com a segurança infantil online e o papel das plataformas em contextos políticos tensos. Com as eleições presidenciais se aproximando e a oposição exilada, o futuro político da Venezuela permanece incerto e marcado por desafios.