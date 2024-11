Venezuela critica explosões em Brasília e menciona Lula

O governo de Nicolás Maduro manifestou, na última quinta-feira (14), sua condenação aos atentados ocorridos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, além de expressar solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à população brasileira.

Em nota oficial, o regime venezuelano destacou que os eventos ressaltam o perigo representado pelo avanço de ideais fascistas e antidemocráticos. Tais movimentos, segundo o comunicado, têm se aproveitado das redes sociais e de outros meios de comunicação em massa para promover instabilidade e caos social, numa tentativa da extrema direita global de desestabilizar o continente.

O autor do ataque foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, que se suicidou após lançar explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração venezuelana surge em um contexto de relações tensas entre Caracas e Brasília. As desavenças se intensificaram após a controversa eleição presidencial na Venezuela, em julho, quando Maduro foi reeleito em meio a acusações de fraude e críticas da comunidade internacional. As relações deterioraram-se ainda mais com a rejeição do Brasil ao ingresso da Venezuela como membro do Brics.

Recentemente, o embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vadell, anunciou seu retorno a Brasília. O diplomata havia sido chamado para consultas devido à crise diplomática entre o Itamaraty e o governo Maduro. A decisão foi comunicada após declarações do presidente Lula à RedeTV!, nas quais ele afirmou não ter autoridade para questionar a decisão da Suprema Corte venezuelana – controlada pelo chavismo – que validou o resultado eleitoral. Lula ressaltou que “Maduro é um problema da Venezuela” e não do Brasil.

Em resposta às declarações do presidente brasileiro, Nicolás Maduro considerou a postura de Lula como uma “reflexão sábia”, destacando a importância de cada país resolver seus próprios desafios internamente.

O retorno de Vadell ao Brasil parece sinalizar uma distensão nas relações bilaterais. Em vídeo divulgado antes de sua partida, o embaixador afirmou estar trazendo passaportes solicitados por cidadãos venezuelanos, classificando essas ações como “boas notícias”.