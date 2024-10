Vendas do varejo paulista devem crescer R$ 1,48 bilhão no mês Dia das Crianças

Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostram que o faturamento dos segmentos varejistas mais impactados pelo Dia das Crianças deve chegar a R$ 46,6 bilhões em outubro, um incremento de R$ 1,48 bilhão (ou alta de 3,3%) em comparação ao mesmo período do ano passado. Na visão da Entidade, apesar de moderado, esse crescimento reflete um cenário econômico estável em que o consumo se mantém em alta.

Dentre os quatro segmentos mais impactados pela data no Estado de São Paulo, a previsão é que as atividades de farmácias e perfumarias liderem a alta nas vendas, com um aumento de 6,7% — que, em números absolutos, representa R$ 665,5 milhões a mais em comparação a outubro de 2023. Essa expansão sugere que a procura por cosméticos e perfumaria pode estar relacionada a presentes.

Outro destaque é o do grupo de vestuário, tecidos e calçados, que deve registrar alta de 3% nas vendas, gerando R$ 224,2 milhões a mais em relação a 2023. Em outras atividades — que inclui as lojas de brinquedos —, a expectativa é de elevação de 2,5%, um crescimento de R$ 529,2 milhões no faturamento. O segmento de eletrodomésticos, eletrônicos e linha branca deve apresentar um desempenho mais tímido (0,9%), resultando em R$ 61 milhões a mais nas vendas.

PROJEÇÕES DO FATURAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA PARA OUTUBRO DE 2024

ESTADO DE SÃO PAULO



TERMÔMETRO DE VENDAS PARA O NATAL

Na avaliação da FecomercioSP, as estimativas positivas para as vendas do varejo no Estado de São Paulo, no mês das crianças, remetem a boas perspectivas para o Natal, a principal data para o Comércio, uma vez que movimenta cifras relevantes — especialmente graças à injeção dos recursos do décimo terceiro salário. O desempenho em outubro permite que os empresários avaliem tendências de consumo, identifiquem preferências de produtos e ajustem as estratégias para o fim do ano.

Essa data, voltada principalmente às vendas de brinquedos, roupas infantis, alguns itens em farmácias e perfumarias e eletrônicos, oferece uma prévia do comportamento do consumidor, fornecendo dados sobre a demanda e o tíquete médio. Além disso, o Dia das Crianças pode ser um indicativo da confiança do público, indicando o impacto de fatores econômicos, como renda disponível, crédito e desemprego.

De acordo com a Entidade, as projeções positivas apontadas no estudo podem ser interpretadas como uma boa prévia para o Natal, principalmente se o otimismo dos consumidores permanecer e o Comércio ajustar estoques e promover ofertas. A Black Friday, que ocorre no fim de novembro, também é uma data importante para ajudar nesse balizamento.

As perspectivas macroeconômicas corroboram essas estimativas: emprego e renda crescentes, confiança do consumidor em patamar positivo, preços sob controle e mercado de crédito sem sustos. Os riscos, por sua vez, estão mais vinculados ao desequilíbrio das contas públicas — que é preocupante, porém não causará efeitos práticos imediatos.

