Vendas do varejo online e físico no Brasil registram crescimento no Dia dos Pais em 2024

O segundo semestre começou de forma promissora para o varejo brasileiro, impulsionado pelas vendas do Dia dos Pais. De acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que analisou o período entre os dias 5 e 11 de agosto, as vendas online cresceram 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas em lojas físicas registram um aumento ainda mais expressivo de 5,6%.

Embora os dados consolidados de faturamento ainda não estejam disponíveis, a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), projeta um faturamento de R$ 6,56 bilhões para o setor de e-commerce, representando um crescimento de 4,9% em relação a 2023.

“O e-commerce tem se consolidado como uma força cada vez mais relevante no cenário do varejo brasileiro. Este ambiente positivo fortalece a economia e abre espaço para abordagens inovadoras que atendem às demandas dos consumidores interessados em comodidade e vantagens nas compras. Programas de benefícios e estratégias de retail media são grandes aliados dos varejistas nesta jornada”, explica Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity Ibéria e Brasil, companhia líder internacional de engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre as empresas e seus clientes.

Segmentos mais buscados

Entre os segmentos tradicionais, normalmente associados à compra de presentes, o setor de móveis, eletro & departamentos lideraram as vendas, registrando um crescimento de 8%. Em seguida, o segmento de cosméticos e higiene pessoal apresentou um aumento de 4,2%.

No entanto, um segmento menos esperado também ganhou destaque: supermercados e hipermercados. O ICVA aponta um salto de 12,2% nas vendas desse setor, sugerindo uma possível mudança no comportamento dos consumidores durante o Dia dos Pais. “O aumento nas vendas de supermercados pode indicar que muitas famílias optaram por comemorar a data em casa, investindo em alimentos para um momento de confraternização. Essa tendência oferece uma oportunidade para entender melhor as escolhas dos clientes e ajustar estratégias para outras datas importantes, como o Natal e o Ano Novo”, analisa Esparza.

Essa análise é corroborada pela estabilidade no faturamento de bares & restaurantes, que, segundo o ICVA, não registrou variações significativas, mantendo-se estável durante o período. Regionalmente, Sul e Norte lideraram as vendas. O Sul liderou com um crescimento de 10,9%, seguido pelo Norte com 6,9%. Entre os estados, o Rio Grande do Sul aparece com alta de 12,3%, enquanto Santa Catarina apresentou um crescimento de 10,8%.

Aumento de pedidos e ticket médio no e-commerce

A previsão da ABComm também aponta para um aumento no número de pedidos durante o Dia dos Pais, que podem alcançar a marca dos 14 bilhões, 200 mil a mais que em 2023. Já o valor médio das vendas das empresas no varejo online, o ticket médio, deve atingir R$ 468,75, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

Além disso, uma pesquisa realizada pela ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização) ano passado mostrou que 80% dos clientes preferem comprar em estabelecimentos que ofereçam algum tipo de benefício, um aumento de 18% em relação a 2022. Este dado reflete uma mudança no comportamento dos consumidores, especialmente no e-commerce.

“A implementação de programas de benefícios no comércio eletrônico, utilizando o retail media como estratégia, é uma oportunidade para aumentar a visibilidade da marca e impulsionar as vendas, especialmente em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, por exemplo. Assim, a marca oferece uma experiência de compra que atende às necessidades e desejos dos clientes e maximiza o impacto e a conversão”, comenta Esparza.