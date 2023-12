Vendas de veículos novos têm ganho anual de 4,3% em novembro

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado crescimento de 4,3% frente ao volume de novembro de 2022. No total, foram comercializadas 212,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Ante outubro, houve queda de 2,4%, mas a variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de novembro, quando houve dois feriados nacionais: Finados, no dia 2, e Proclamação da República, 15. Assim como em outubro, o ritmo diário de vendas se manteve acima de 10 mil veículos – 10,6 mil unidades precisamente.

O balanço foi divulgado pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias. Restando apenas o resultado de dezembro, o mercado de veículos mostra crescimento de 9,1% no acumulado desde o início do ano, período no qual 2,06 milhões de unidades foram vendidas.

Apesar disso, o número segue atrás do nível de antes da pandemia e da crise de componentes eletrônicos que comprometeu a oferta de carros nas concessionárias. Em 2019, mais de 2,5 milhões de veículos já tinham sido vendidos até novembro.

“Tivemos sinais positivos, como o aumento das vendas diárias, que nos apontam que o resultado teria sido outro se não houvesse esses feriados no mês”, disse o presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Júnior, ao comentar o desempenho de novembro. Ele aponta uma melhora no ambiente de crédito para veículos, com taxas de juros mais baixas. Além disso, continuou o presidente da Fenabrave, a redução do desemprego pode ter contribuído para destravar o mercado.

“Os bancos passaram a ofertar melhores condições para financiamentos de automóveis e comerciais leves. Pequenas mudanças, como taxas de juros mais atraentes ou uma menor restrição na liberação dos financiamentos, por exemplo, fizeram diferença nos volumes emplacados”, observou Andreta Jr.