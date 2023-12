Vendas de Natal devem ser 10% maiores neste ano, diz ACISBEC

A poucos dias do Natal, a época mais esperada do ano, os lojistas aguardam o maior movimento nas duas últimas semanas que antecedem a data. Para a ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), a expectativa é de aumento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A melhora é justificada, entre outros fatores, ao evento atípico em 2022, a Copa do Mundo, que dispersou a atenção para o Natal, e prejudicou o desempenho do setor.

Para o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, a projeção para este ano é baseada, entre outros fatores, no pagamento do 13º salário que estimula os consumidores a ir às compras. “Todo o comércio, tanto as lojas de rua quanto os shoppings, já vivem o clima de Natal e levam ao maior movimento”, explicou.

Para o dirigente, o tíquete médio dos consumidores também será maior neste ano, cerca de R$ 300,00. “Ainda há alguns fatores econômicos que geram um clima de incerteza e cautela na hora de comprar, mas a expectativa de queda da inflação e dos juros ajudam, traz um pouco mais de incentivo. Além disso, há o apelo da data e as famílias fazem um esforço para a data não passar em branco”, reforçou.

Tradicionalmente, os itens que lideram a intenção de compra são roupas, calçados, acessórios, perfumes, aparelhos celulares, de coração e enfeites, além de alimentos, que são reforçados para a Ceia de Natal.

Outro fator que poderá ajudar o comércio de rua é a previsão do fechamento de trecho da Marechal Deodoro, às vésperas do Natal, conforme informado pela Prefeitura. “Essa é uma ação que ajuda o comerciante e o consumidor porque há mais circulação de pessoas a pé, que tendem a entrar nas lojas”, comentou. Se concretizada, a medida será temporária, como já ocorreu em outras ocasiões.