Vendas da indústria de máquinas e equipamentos sobem 19,5% em janeiro na comparação anual

A indústria de máquinas e equipamentos do Brasil iniciou o ano de 2025 com uma recuperação significativa, seguindo a tendência positiva observada no segundo semestre do ano anterior. De acordo com os dados divulgados pela Abimaq, a associação que representa os fabricantes de bens de capital mecânicos, as vendas do setor atingiram R$ 20,5 bilhões em janeiro, refletindo um aumento de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Embora tenha sido registrado um declínio de 4,6% nas vendas quando comparadas ao mês anterior, dezembro de 2024, essa queda é atribuída a fatores sazonais típicos do mercado. Quando os efeitos sazonais são considerados, o setor apresenta um crescimento positivo de 7,5% na comparação mês a mês.

Importante ressaltar que o crescimento observado em janeiro de 2025 ocorre sobre uma base comparativa que foi afetada negativamente no ano anterior. Em janeiro de 2024, a indústria havia sofrido uma queda expressiva de 21,3% nas vendas anuais.

Os investimentos em máquinas no país também mostraram um desempenho robusto, com um aumento de 37,6%, alcançando R$ 33 bilhões. As aquisições de máquinas fabricadas localmente totalizaram R$ 15,6 bilhões, marcando um crescimento anual de 32,3%. No entanto, produtos nacionais ainda representam menos da metade do consumo total.

As importações também apresentaram um crescimento significativo. Em dólares, as compras externas subiram 19,3%, atingindo US$ 2,7 bilhões — o maior volume registrado para o mês em toda a série histórica. Aproximadamente 36% das máquinas importadas têm origem na China. O setor que mais se destacou nas importações foi o de infraestrutura e exploração de petróleo e gás, com um aumento notável nas compras por parte da indústria de bens de consumo.

Por outro lado, as exportações de máquinas e equipamentos brasileiros sofreram uma redução preocupante. Em janeiro de 2025, as vendas externas caíram 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, somando US$ 818,32 milhões. A Abimaq aponta que esta diminuição acentua a tendência negativa observada nas exportações desde 2024, com uma queda na quantidade exportada em torno de 23%, impactada principalmente pela diminuição das vendas para mercados como Estados Unidos e México.

O relatório da Abimaq também destaca uma leve recuperação no emprego no setor. O número de trabalhadores na indústria de máquinas e equipamentos cresceu em 0,4% entre dezembro e janeiro, resultando em um total de 400,2 mil profissionais empregados no segmento.

Com essas informações em mãos, fica evidente que a indústria brasileira continua sua trajetória desafiadora, mas com sinais positivos que podem indicar uma recuperação gradual nos próximos meses.