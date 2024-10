Venda dos ingressos da edição de 30 anos do Monsters of Rock começará nesta sexta-feira (1º)

No dia 19 de abril de 2025, sábado, as lendas do hard rock e do heavy metal Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Quensrÿche, Opeth e Stratovarius vão se revezar no palco do Allianz Parque, em São Paulo, para celebrar os 30 anos do Monsters of Rock no Brasil, uma edição histórica, com produção da Mercury Concerts. E a venda dos ingressos já vai começar nesta sexta-feira, 1º de novembro, às 10 horas, na plataforma Eventim e uma hora depois, na bilheteria do estádio.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 240 (meia entrada na Cadeira Superior) e R$ 2.800 (inteira no VIP Backstage Mirante) com a possibilidade de parcelamento em até 4 vezes, sem juros nas compras online e na bilheteria, e em até 10 vezes, com juros apenas nas compras online: www.eventim.com.br/monstersofrock2025. Meia entrada estudante e meia entrada idoso é limitada a uma por CPF.

Haverá dois tipos de espaços VIPs, mas sem visão direta dos shows. O Backstage Mirante, no sétimo andar, oferecerá open bar, open food, Kit Monsters (brinde exclusivo), estrutura própria de banheiros, chapelaria, loja de merchandising, acesso exclusivo à Pista Premium e after show de até duas horas após o término do festival. Já o Fan Zone, localizado no anel inferior, oferecerá duas opções, uma com acesso à Pista Premium e a outra para Cadeira Inferior. Ambas com acesso exclusivo, open bar, open food, Kit Monsters (brinde exclusivo), banheiros, loja de merchandising e after show de até uma hora após o término do festival.

A cerveja oficial da edição de 30 anos do Monsters of Rock é Eisenbahn, parceiro Monster Energy e os parceiros de mídia: UOL, Rádio Rock, Rádio KISS e Todo Dia Um Rock. Confira abaixo o serviço completo.

SERVIÇO Monsters of Rock 30 anosCidade: São PauloData: 19 de abril de 2025 (sábado)Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – SPPortas: 10hInício dos Shows: 11h45Atrações Confirmadas: SCORPIONS, JUDAS PRIEST, EUROPE, SAVATAGE,QUEENSRYCHE, OPETH e STRATOVARIUSClassificação Etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial. INFORMAÇÕES DE VENDA Mapa de Venda:

Preços Inteira MeiaPista Premium R$ 1.180,00 R$ 590,00Pista R$ 680,00 R$ 340,00Cadeira Inferior R$ 780,00 R$ 390,00Cadeira Superior R$ 480,00 R$ 240,00Backstage Mirante R$ 2.800,00 R$ 2.210,00Fanzone Pista Premium R$ 2.400,00 R$ 1.810,00Fanzone Cadeira Inferior R$ 2.000,00 R$ 1.610,00 VIP – Backstage MiranteEsta área é para aqueles que procuram uma experiência mais premium:Open Bar Open Food Premium no Backstage Mirante.Kit MonstersAcesso exclusivoBanheiros exclusivoLoja de Merchandising exclusivaAfter show até 2 horas após o término do FestivalAssistir o show na Pista Premium com acesso livre para o Backstage Mirante durante o festival (Obs. O Lounge Backstage Mirante, localizado no sétimo andar do estádio, não possibilita visão direta do show). ValoresIngresso inteira R$ 1.180,00 Ingresso meia R$ 590,00Mirante Backstage Pack R$ 1.620,00 Mirante Bakstage Pack R$1.620,00Valor inteira: R$ 2.800,00 Valor meia: R$ 2.210,00*A taxa de serviço será cobrada apenas sobre o valor do ingresso. VIP – FanzoneEsta área é para aqueles que procuram uma experiência premium:Open Bar Open Food Premium.Kit MonstersAcesso exclusivoBanheiros exclusivoLoja de Merchandising exclusivaAfter show até 1 hora após o término do FestivalAssistir o show na Pista Premium ou Cadeira Inferior com acesso livre para o Fanzone durante o festivalObs: O Fanzone, é localizado no anel inferior do estádio, não possibilita visão direta do show, você pode optar por assistir ao show da Pista Premium ou da Cadeira InferiorValores (Pista Premium)Ingresso inteira R$ 1.180,00 Ingresso meia R$ 590,00Fanzone Pack R$ 1.220,00 Fanzone Pack R$ 1.220,00Valor inteira: R$ 2.400,00 Valor meia: R$ 1.810,00*A taxa de serviço será cobrada apenas sobre o valor do ingresso. Valores (Cadeira Inferior)Ingresso inteira R$ 780,00 Ingresso meia R$ 390,00Fanzone Pack R$ 1.220,00 Fanzone Pack R$ 1.220,00Valor inteira: R$ 2.000,00 Valor meia: R$ 1.610,00*A taxa de serviço será cobrada apenas sobre o valor do ingresso Mais informações em http://monstersofrock.com.br/