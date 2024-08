Venda de livros religiosos cresce e conquista espaço no mercado editorial

A procura por livros religiosos está em alta, esse gênero literário tem despertado a atenção de leitores que buscam algo mais, como conhecimento, esperança e fortalecimento da fé. No primeiro semestre deste ano, a Plenitude Distribuidora, que trabalha com esse segmento, registrou 206.623 pedidos, o que representa um aumento de 20,85% em relação ao mesmo período do ano anterior. A alta fez o faturamento subir para 25,17%, levando-se em conta apenas os pedidos feitos no site da distribuidora, sem contar o marketplace ou atacado.

A maré de bons resultados parece alcançar o mercado literário como um todo, um levantamento da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasilleiro mostra que, em 2023, o subsetor de livros religiosos foi o que mais se destacou com um crescimento de 4,5% nas vendas ao mercado em comparação a 2022.

Na Plenitude, o livro mais vendido desde o ano passado é o “Café com Deus Pai” de Junior Rostirola. Escrito com mensagens inspiradoras e cheias de fé, uma para cada manhã do ano, o livro convida a um encontro profundo com Deus. Outros títulos que são sucesso de vendas são Mulheres Improváveis; Mulheres Enraizadas; Você não está aqui por acaso; A Cultura do Jejum; e Até que nada mais importe.

Segundo a distribuidora, várias estratégias contribuíram para o incremento das vendas, como a diversificação dos títulos oferecidos, melhoria na eficiência operacional, aumento da base de clientes e fortalecimento da marca e da sua presença no mercado.

A empresa também tem investido em canais de distribuição, como site próprio e marketplaces, marcando presença na Shopee, Amazon e no Mercado Livre e adotado uma série de estratégias e melhorias para impulsionar o crescimento desses canais. Além de implementar todo um cuidado com a logística de entrega, garantindo que os clientes recebam seus produtos de forma mais rápida e confiável, elevando a satisfação de quem compra e fortalecendo a capacidade operacional da distribuidora.

“Para nós isso significa o avanço do Evangelho. Este crescimento extraordinário não apenas reflete uma sólida estratégia empresarial, mas também evidencia o impacto positivo que estamos causando em nossas comunidades”, diz Diogo Scremin, proprietário da Plenitude Distribuidora.