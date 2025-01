“Venda de íris”: empresa oferece pagamento em troca de escaneamento de íris

Em novembro de 2024, um projeto de escaneamento de íris chegou ao Brasil com o objetivo de coletar imagens dos olhos de brasileiros em troca de um pagamento com criptomoedas. A iniciativa nomeada de World é operada pela empresa Tools for Humanity, cocriada por Sam Altman, CEO da OpenAI e também cocriador do ChatGPT. Desde o seu lançamento, o projeto levantou questionamentos de especialistas sobre a sua segurança, o que levou a investigações e sanções em outros países. Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão do governo federal, ordenou a suspensão do pagamento pelo escaneamento da íris no Brasil.

Como funciona o escaneamento de íris em troca de pagamento?

A companhia Tools for Humanity iniciou oficialmente o projeto World no Brasil em novembro de 2024. A iniciativa conta com cerca de 50 postos de operações espalhados pela cidade de São Paulo e visa realizar o escaneamento de íris em brasileiros. O objetivo do projeto World seria ajudar na verificação entre usuários humanos e robôs de inteligência artificial. Isso contribuiria para as ferramentas de certificação que avaliam se quem está acessando as plataformas digitais é um perfil real ou um robô.

De acordo com a empresa, para participar da iniciativa, a pessoa interessada precisa baixar o aplicativo World App, escolher um local disponível e agendar um horário. No ponto de verificação, é tirada uma “foto” da íris do participante com a câmera Orb. Esse dispositivo é capaz de captar uma imagem de alta resolução e coletar os dados da íris. Depois, a pessoa precisa fazer a confirmação do World App para comprovar que fez o escaneamento.

Após todo o processo, o participante pode receber o pagamento com Worldcoins, a criptomoeda da própria companhia idealizadora. O valor de conversão das moedas digitais pode chegar a mais de R$ 600. O aplicativo World App é o responsável por realizar as transações com a moeda digital. Mais de 400 mil brasileiros já fizeram a verificação da íris.

A polêmica em volta do projeto de escaneamento de íris está relacionada à segurança e à clareza sobre o tratamento das informações. Especialistas apontam a falta de informações detalhadas sobre os dados coletados. Essa preocupação é agravada porque o registro da íris é um dado pessoal biométrico, assim como a digital, por exemplo. Portanto, ele é uma informação sensível e deve ser compartilhada com responsabilidade.

ANPD proíbe pagamento em troca de escaneamento de íris

Nesta última sexta-feira (24/01), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão de pagamentos em troca do escaneamento de íris. O órgão federal havia aberto um processo de fiscalização sobre o tratamento de dados da Tools for Humanity há dois meses. Na nova decisão, a ANDP concluiu que a oferta de um pagamento para a realização da coleta de dados sensíveis viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: World, UOL, G1, Agência Brasil