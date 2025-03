Vencedor do Super Mundial de Clubes pode levar mais de R$ 575 milhões em premiação

A FIFA anunciou o lançamento do Super Mundial de Clubes, um torneio inédito que promete agitar o cenário esportivo mundial. Com início programado para junho deste ano, a competição contará com a participação de 32 clubes campeões de suas respectivas confederações, em um formato que remete à tradicional Copa do Mundo.

O torneio não só atribui um novo título ao vencedor, como também oferece uma premiação significativa que, segundo fontes não oficiais, pode ultrapassar R$ 575 milhões. Embora a FIFA ainda não tenha divulgado oficialmente os valores dos prêmios, a expectativa é alta entre os clubes e torcedores.

Entre as equipes brasileiras que garantiram sua presença na competição estão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos prontos para representar o Brasil na busca pela glória internacional.

O Super Mundial de Clubes será estruturado em oito grupos compostos por quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final, seguidos pelas fases eliminatórias: quartas de final, semifinais e, finalmente, a tão aguardada final.

Este novo torneio se apresenta como uma oportunidade única para os clubes testarem suas forças em um palco global e para os fãs vivenciarem um espetáculo esportivo sem precedentes. A expectativa é que o evento atraia atenção mundial e eleve ainda mais o perfil do futebol internacional.