Vem Maria realiza seminário pelo fim da violência contra mulheres

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza o seminário “Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas”, iniciativa que tem como objetivo discutir a cultura da violência racial e apresentar boas práticas no empoderamento feminino. O seminário acontece nesta sexta-feira (29), às 13h30.

“A realização deste seminário é um passo fundamental na luta contra a violência que afeta nossas mulheres e meninas. É uma oportunidade de unir vozes, promover conscientização e debater soluções eficazes. Precisamos criar um ambiente onde todas possam viver com dignidade e segurança”, destaca o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

O evento organizado pelo Vem Maria, serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência, contará com a presença de especialistas que compartilharão experiências e conhecimentos. Entre as convidadas está Lucinéia Rosa dos Santos, Advogada e Doutora em Direitos Humanos pela PUC/SP, além de Mestre em Direito do Trabalho e Professora em Direitos Humanos e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Também participará da ação Ramy Arany, Assistente Social, Terapeuta, Escritora, Palestrante e Pesquisadora, que atua em projetos voltados para o desenvolvimento humano e compartilhará mensagens sobre o empoderamento e a importância do suporte às mulheres.

Além das discussões sobre o contexto da violência contra mulheres e meninas, o evento contará com um momento cultural. O projeto artístico-social “Comédia Stand Up para Mulheres” apresentará um show, promovendo a conexão entre público e artistas por meio de narrativas femininas.

As comediantes Paula Simões, Lilia Limonada, Ana Viegas, Marcela Galvão e Luana Farnezi, que se destacam por seu trabalho em centros de acolhimento, Fundação Casa e penitenciárias, levarão ao palco suas histórias e vivências. Esse projeto social e voluntário tem como objetivo proporcionar um espaço de riso e reflexão, promovendo a sororidade e a valorização da experiência feminina na comédia.

O evento acontece no Auditório Heleny Guariba, localizado na Praça IV Centenário, s/n, no Centro de Santo André. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no link.

Serviço:

Seminário pelo fim da violência contra mulheres e meninas

Data: 29/11 (sexta-feira)

Hora: 13h30

Local: Auditório Heleny Guariba

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro – Santo André

Programação:

13h30 – Recepção e Abertura

14h – Mesa 1: Desafios para mudar a cultura da violência contra as mulheres, com foco na violência racial/Legislação

Expositora: Dra. Lucinéia Rosa dos Santos

15h – Mesa 2: Boas práticas no empoderamento de mulheres: apresentação do Programa A Nova Mulher, voltado ao empoderamento feminino.

Expositora: Ramy Arany

16h – Apresentação Cultural da Comédia Stand Up para Mulheres, com Paula Simões, Lilia Limonada, Ana Viegas, Marcela Galvão e Luana Farnezi.

17h – Debate e encerramento