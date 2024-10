Vem aí o maior halloween de SP – o ChálloWeen do É O Tchan com muita música e animação

na zona Leste de São Paulo, com a banda mais animada do Brasil – É o Tchan

e DJs Babi e Bruno Legitimo. As melhores músicas, hits que marcaram

gerações, e as fantasias e cenário assustadores se encontram nesta grande

festa, que promete reunir um público seleto e bastante animado.

Os organizadores da Festa Chá da Alice prepararam um evento grandioso,

comandado por este grupo muito querido pelos brasileiros, após uma turnê

histórica em 2023 que passou por várias capitais e que comemorou os 30 anos de história do grupo, trazendo para a festa os sucessos e o axé baiano que não deixam ninguém ficar parado – as coreografias e as letras das músicas ficarão ainda mais divertidas neste cenário e clima de halloween.

Garanta o seu ingresso antecipado pelo site da Ingresse, pois os lotes

esgotam rapidamente.

SOBRE CHÁ DA ALICE:

Inspirada no universo lúdico de “Alice No País das Maravilhas”, com cadeiras

penduradas no teto e cogumelos gigantes compondo a cenografia, além de

atores que encenam os personagens centrais da fábula de Lewis Carroll, a

noite foi criada no Rio de Janeiro e há mais de oito anos percorre as principais

capitais do país – Salvador, Belo Horizonte, Vitoria, Recife, João Pessoa,

Curitiba, Florianópolis, Belém, Natal – entre outras. Em São Paulo, a festa

acontece em edições mensais desde 2010 e é sucesso até hoje. Em suas

últimas edições, Xuxa lotou o Citibank hall com edição especial do XuChá em

dezembro/2016 e Alinne Rosa contagiou mais de duas mil pessoas no Via

Matarazzo, no lançamento do Bloco do Chá em Janeiro/2017. Queridinho dos

artistas que volta e meia assumem as carrapetas, o Chá mais famoso da

cidade já recebeu: Xuxa, Ivete Sangalo, Anitta, Valesca, Ludmilla, Wanessa,

Daniela Mercury, Preta Gil, Aline Rosa, Juliete, É o Tchan, Mari Antunes, dentre

outros artistas. O conceito da festa é trazer energia infantil presente em cada

um de nós, com a descontração musical, brindes e atores encarnando os

personagens Alice, Chapeleiro e Rainha de Copas que recebem o público com

um shot “encantado” a base de vodka e chá.

SERVIÇO CHÁLLOWEEN – 26 DE OUTUBRO

Evento: ChálloWeen do Tchan com Grupo É O Tchan

Data: 26 de outubro de 2024

Endereço: Komplexo Tempo – Av. Henry Ford 511, Mooca – SP

Abertura dos Portões: 23h00

Atrações: Grupo É o Tchan e DJs Babi e Bruno Legitimo

Classificação: 18 anos

Ingressos: Ingresse – www.ingresse.com/challoween-do-tchan/

Valores dos Ingressos::

Pista Comum – A partir de R$ 60,00

Pista Premium – A partir de R$ 100,00

Open Bar – A partir de R$ 170,00

*É possível a compra de ingresso meia solidária com 1kg de Alimento não perecível.

Realização: Chá da Alice – A Festa

Informações: https://www.instagram.com/chadaalice/

Assessoria de imprensa – ChálloWeen

BM Eventos – Bruno Motta – E-mail: [email protected]

Mara Conti – 11 98333-7196

www.brunomottaeventos.com