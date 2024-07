Vem aí a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Em novembro de 2024 ocorrerá a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra. O evento integra a política pública: São Paulo, Farol de Combate ao Racismo Estrutural e é realizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI). Nessa edição de 2024, terá como tema os griôs. Na tradição africana, os griôs são contadores de histórias, muito sábios e respeitados nas comunidades onde vivem.

O evento deste ano manterá a tradição de celebrar e promover a consciência negra através de uma programação rica e variada, com a presença de artistas, intelectuais e ativistas renomados, além de novas vozes que vêm ganhando destaque nas lutas antirracistas. A IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra será um espaço de reflexão, aprendizado e celebração da diversidade cultural preta da capital Paulista e do Brasil, com atividades voltadas para todas as idades.

A expectativa é repetir o sucesso da III Expo, que bateu recorde de público, com mais de 30 mil participantes ao longo de seus três dias. “Estamos preparando uma edição ainda mais impactante. A Expo anterior trouxe uma programação diversificada, que incluiu palestras, workshops, apresentações culturais e exposições, destacando a importância da cultura e história afro-brasileira e africana, principalmente discutindo a educação antirracista nas escolas. Nossa meta é ambiciosa, varrer o racismo em nossa cidade e servir de exemplo para o restante do país. E vamos chegar lá”, explica a gerente de projetos do Farol Antirracista, Elaine Gomes.

SMRI

A Secretaria Municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo (SMRI), é responsável por promover as relações internacionais da cidade de São Paulo, buscando fortalecer laços com outras cidades e organizações globais, e promover eventos que valorizem a diversidade cultural e o intercâmbio de ideias.

Farol Antirracista da Cidade de São Paulo

O Farol Antirracista é uma iniciativa dedicada a promover a igualdade racial, combater o racismo e valorizar a cultura afro-brasileira e africana na cidade de São Paulo.