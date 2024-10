Velvet Chains, os rockeiros de Vegas, retornam com novo single ‘Dead Inside’

A banda VELVET CHAINS, de Las Vegas, está de volta com seu novo single ‘Dead Inside’, uma poderosa faixa de rock que faz parte do próximo álbum de estreia, previsto para março de 2025.

Após o sucesso de sua versão do clássico ‘Suspicious Minds’ de Elvis Presley, o Velvet Chains anuncia mais uma música original de seu álbum de estreia. A banda é composta por Ro Viper (vocais), Lahi Cassiano (guitarras e vocais de apoio), Von Boldt (guitarras e vocais de apoio), Nils Goldschmidt (baixo e vocais de apoio) e Jason Hope (bateria). Em ‘Dead Inside’, Ro Viper entrega os versos e o refrão com intensidade, transmitindo a mensagem impactante da nova faixa “Meu coração ainda bate, mas estou morto por dentro”. A ponte da música traz uma melodia inesquecível, com Goldschmidt, Boldt, Viper e Cassiano alternando nos vocais principais antes de retornar ao refrão final. A produção ficou por conta de Mitchell Marlow, conhecido por seu trabalho com In This Moment, New Years Day e Cassadee Pope.

“Essa faixa foi uma jornada experimental para nós, desafiando nossos limites musicais, rítmicos, vocais e líricos. Com a orientação do nosso produtor Mitchell Marlow, conseguimos dar vida à música, explorando o processo de abandonar uma fachada e revelar o verdadeiro eu. Esperamos que os ouvintes se conectem com a vulnerabilidade e autenticidade presentes na canção”, explica a banda.

Além do novo single, VELVET CHAINS lançou um videoclipe para “Dead Inside”, dirigido por Brian Cox (Bring Me The Horizon, The Used, Gemini Syndrome). O vídeo, ambientado em uma casa antiga de estilo gótico, mostra a banda se apresentando enquanto cada membro se encara em um espelho que reflete seus “eus mortos por dentro”.

VELVET CHAINS se prepara para cair na estrada, levando sua mistura única de hard rock para o público. A banda se apresentará no evento ‘Chaos For A Cause’ em 26 de outubro em Waterloo, IA, com mais datas a serem anunciadas em breve. Todas as informações sobre a turnê estão disponíveis em https://velvetchains.com.

Sobre VELVET CHAINS

Formada em 2021 em Las Vegas, EUA, a VELVET CHAINS é uma banda original composta por Ro Viper (voz), Lahi Cassiano (guitarras e vocais de apoio), Von Boldt (guitarras e vocais de apoio), Nils Goldschmidt (baixo e vocais de apoio) e Jason Hope (bateria). Os membros vêm dos EUA, Chile e Brasil, e em apenas dois anos, alcançaram marcos significativos, como a gravação de um EP, o lançamento de vários singles de sucesso e videoclipes impressionantes. A banda ganhou reputação por suas performances marcantes em shows e festivais nacionais e internacionais. Trabalhando com produtores renomados como Erik Ron, Heavy, Mitchell Marlow e Kane Churko, o VELVET CHAINS colaborou com artistas de destaque, incluindo Richard Fortus do Guns N’ Roses, e fez turnês com lendas como Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Stone Temple Pilots, The Winery Dogs e Saint Asonia. A banda ganhou notoriedade com sua versão para ‘Suspicious Minds’ de Elvis Presley, passando nove semanas no Top 40 da Active Rock com ‘Stuck Against The Wall’. Agora, eles buscam expandir esse sucesso com o single ‘Dead Inside’ do seu álbum de estreia programado para ser lançado em março de 2025.