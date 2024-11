Velvet Chains: banda alcança novos patamares com o single ‘Dead Inside’

O mundo do rock foi presenteado com uma força musical emergente, que não só está conquistando corações, mas também está quebrando recordes. VELVET CHAINS, a banda de rock originária de Las Vegas, tornou-se uma surpresa muito bem vinda à cena musical graças à sua capacidade de combinar energia pura e letras profundas, encapsuladas em seu mais recente single, “Dead Inside”. Este lançamento marca um momento crucial na trajetória da banda, enquanto eles pavimentam o caminho para seu tão aguardado álbum de estreia, previsto para março de 2025.

A jornada do VELVET CHAINS começou em 2018, e desde então, eles têm se destacado no cenário musical de Las Vegas, aperfeiçoando seu som e expandindo sua base de fãs por meio de apresentações eletrizantes. A banda, composta pelos chilenos Ro Viper nos vocais e Nils Goldschmidt no baixo, o brasileiro Lahi Cassiano nas guitarras, os americanos Von Boldt também na guitarra e Jason Hope na bateria, reúne integrantes de três diferentes países, trazendo uma diversidade cultural que se reflete poderosamente em suas músicas.

Com “Dead Inside”, o VELVET CHAINS não apenas apresenta uma poderosa faixa de rock, mas também transmite uma mensagem impactante e universal: “Meu coração ainda bate, mas estou morto por dentro”. Esta letra, combinada com a produção habilmente elaborada por Mitchell Marlow, conhecido por seu trabalho com bandas renomadas como In This Moment e New Years Day, cria uma experiência sonora que ressoa profundamente com os ouvintes.

Na semana de sua estreia, de 23 a 29 de outubro, “Dead Inside” já alcançou a posição de segunda música mais adicionada nas rádios de rock ativo FM, segundo o Mediabase, uma proeza que evidencia sua intensa popularidade. Além disso, a faixa também conquistou espaço na playlist “Test Drive” da SiriusXM Octane, uma plataforma notoriamente seletiva, que poderá incluir o single em sua rotação regular caso continue a ser bem recebida pelo público.

Este impulso inicial deu ao Velvet Chains uma excelente oportunidade de entrar no Top 40 das paradas Billboard nas próximas semanas, seguindo o sucesso de “Stuck Against the Wall”. O single também já ecoa nas principais rádios do Brasil, como 89FM, KISS FM e Atlântida, sinalizando sua presença crescente em cenários internacionais.

Complementando o lançamento do single está um videoclipe cativante, dirigido por Brian Cox, que captura a essência sombria e introspectiva da música. Ambientado em uma casa antiga de estilo gótico, o vídeo apresenta a banda em uma performance memorável, enquanto cada integrante se confronta com seu reflexo, simbolizando suas lutas internas.

Com “Dead Inside” abrindo o caminho, o VELVET CHAINS está não apenas lançando um álbum, mas também solidificando seu legado no mundo do rock contemporâneo. Disponível em todas as plataformas digitais, o single é um testemunho do potencial da banda de unir diversas culturas e pessoas através da música, criando uma comunidade global de fãs ansiosos por suas próximas criações.

Para experimentar a intensidade de “Dead Inside”, a música pode ser ouvida em todas as plataformas digitais e o videoclipe está disponível no YouTube. Com um futuro promissor pela frente, o VELVET CHAINS está preparado para deixar uma marca indelével na história do rock.