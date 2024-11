Velório de Liam Payne reúne ex-integrantes do One Direction, um mês após sua morte

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, foi realizado em Wolverhampton, Inglaterra, o funeral privado de Liam Payne, ex-integrante do grupo musical One Direction. O cantor faleceu tragicamente aos 31 anos em 16 de outubro, após sofrer uma queda de um hotel em Buenos Aires. Mais de um mês após o incidente, amigos próximos, familiares e antigos colegas da banda prestaram suas últimas homenagens.

O Funeral

O cortejo fúnebre teve início com a chegada do caixão à Igreja de St Mary, transportado por uma carruagem branca puxada por cavalos, criando um cenário solene e marcante. Entre os presentes estavam Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, todos ex-membros do One Direction. A cerimônia permaneceu restrita ao público geral, com presença exclusiva de pessoas próximas ao artista, incluindo sua namorada Kate Cassidy.

Kate Cassidy chegou acompanhada de Damian Hurley, filho da atriz Elizabeth Hurley. O evento também contou com a presença das cantoras Nicola Roberts e Kimberley Walsh, do grupo Girls Aloud. Os pais de Liam, Karen e Geoff Payne, participaram do cortejo, evidenciando o apoio familiar neste momento difícil.

O local foi preparado para acomodar a imprensa que aguardava do lado de fora, enquanto dentro da igreja um coral e músicos se apresentavam em homenagem ao cantor. Arranjos florais adornavam a entrada do templo religioso.

O Acidente

Liam Payne estava na Argentina para realizar shows quando ocorreu o acidente fatal. Segundo relatos do jornal “La Nación”, pouco antes de sua morte, a polícia havia sido chamada ao hotel onde estava hospedado para conter um homem supostamente sob influência de substâncias. A queda de aproximadamente 13 metros resultou em ferimentos fatais que impossibilitaram qualquer tentativa de reanimação.

A notícia da morte gerou comoção entre os fãs do artista ao redor do mundo, que organizaram tributos em várias cidades para homenageá-lo. Em Londres, admiradores reuniram-se para prestar suas condolências e celebrar a memória do cantor que conquistou uma legião de seguidores durante sua carreira musical.