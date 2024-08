Velocista da ilha de Santa Lúcia, no Caribe, vence a prova feminina dos 100 m em Paris

Sob chuva intensa no Stade de France, a velocista Julien Alfred, 23, de Santa Lúcia, uma pequena nação insular no leste do Caribe com 180 mil habitantes, venceu neste sábado (3) a prova dos 100 m nos Jogos Olímpicos de Paris.

Campeã nos 100 m e nos 200 m da NCAA (National Collegiate Athletic Association), uma associação que organiza a maioria dos programas de esporte universitário nos Estados Unidos, Julien completou a prova na capital francesa com o tempo de 10s72.

Antes de ir para os EUA, ela treinou na Jamaica, onde iniciou o aperfeiçoamento de sua técnica para se tornar a primeira medalhista de seu país.

Sha’Carri Richardson, dos EUA, ganhou prata, com 10s87, enquanto sua compatriota Melissa Jedderson, com 10s92, levou o bronze.

Shelly-Ann Fraser-Pryce fora dos 100 m

Durante o período de classificação, Shelly-Ann Fraser-Pryce, uma das grandes estrelas do atletismo que disputa os Jogos de Paris, desistiu da disputa dos 100 m. A atleta abandonou a disputa da semifinal, para a qual havia se qualificado.

Aos 37 anos, dona de oito medalhas olímpicas e de dez títulos mundiais, Fraser-Pryce participa de sua quinta e, provavelmente, última edição dos Jogos Olímpicos, consagrada por sempre subir ao pódio desde sua estreia no evento em Pequim-2008.

De momento, nem ele nem a federação jamaicana deram quaisquer explicações sobre os motivos da sua desistência e se irá participar, como tinha previsto inicialmente, na prova de revezamento 4×100 metros com a seleção jamaicana.