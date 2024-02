Velha guarda do samba abre o Carnaval em São Paulo

A velha guarda do samba, de diversas escolas de São Paulo, abriram os desfiles do Carnaval na noite desta sexta-feira (9) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

Às 21h15, os veteranos foram os primeiros a passar pela avenida.

Com bateria, casal de mestre sala e porta-bandeira, eles animaram o público que aguarda o início do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

O rei momo também desfilou com a velha guarda, abrindo oficialmente o Carnaval em São Paulo.

Jurados do Anhembi estarão ‘olho a olho’ com as escolas neste ano

Em vez de ficarem em torres com mais de três metros de altura, os jurados foram acomodados em cabines na altura das arquibancadas, para observarem mais de perto os desfiles.

Foram instaladas quatro cabines junto à avenida, onde estarão cada um dos jurados dos nove quesitos – harmonia, samba-enredo, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, fantasia, alegoria e enredo.

Cada um dos quesitos é avaliado por quatro jurados, com descarte da menor nota aplicada. Cada julgador concede a cada escola notas de 8,0 a 10 pontos.

Todas as notas devem ser acompanhadas de justificativa por escrito, com critérios técnicos.