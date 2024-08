Veja seis lançamentos para conhecer na Bienal do Livro de SP

Gosta de literatura e vai estar em São Paulo na primeira quinzena de setembro? Então a 27ª Bienal Internacional do Livro é parada obrigatória. Dos dias 6 a 15, você tem a oportunidade de descobrir lançamentos literários para se encantar. E, com uma agenda cultural que atende aos públicos mais diversos, esta lista separou uma sugestão de seis autores e programações para conhecer durante o evento. Além de terem suas obras vendidas na feira, muitos dos escritores também promovem encontro com os leitores. Confira!

O Abismo de Celina, de Ariani Castelo

A escritora best-seller da Amazon tem quatro encontros marcados para promover seu novo livro que mistura romance e fantasia. Sucesso de vendas, a obra narra a história de Celina, uma pintora que acorda em um mundo sombrio chamado Abismo e precisa vencer três desafios para sobreviver. Enquanto confronta medos, a protagonista de O Abismo de Celina vai formar aliados e conhecer de perto a figura intrigante da Morte.

Quando: sessão de autógrafos nos dias 7, às 16h, e 8 e 15 de setembro, às 17h

Onde: estande da Rocco (G30)

Teatro à Venda, de Pedro Tancini

Se você gosta de livros com críticas sociais, feitas para questionar hábitos e pensamentos tão recorrentes do cotidiano, então esta é a indicação perfeita! O dramaturgo, pesquisador sobre os impactos do capitalismo na arte e escritor, Pedro Tancini, publicou o título Teatro À Venda como uma sátira ao mundo maravilhoso das propagandas e da típica “família margarina”.

Quando: todos os dias de Bienal

Onde: estande da Travessa Literária (02 TRAVESSA)

As empreendedoras de Marselha, de Roberta Chaves

Se está pensando em abrir uma empresa, ou se é uma mulher que enfrenta os desafios do empreendedorismo, conheça mais sobre a obra As Empreendedoras de Marselha. O livro reúne lições das décadas de experiência de Roberta Chaves como gestora empresarial e apresenta conteúdos práticos para quem quer tirar o sonho do papel.

Quando: sessão de autógrafos no dia 15 de setembro, às 17h

Onde: estande da Editora BOC (A40)

Inimigo Virtual, de Jéssica Macedo

A autora best-seller da Amazon fará encontro para promover seus livros focados no público adulto, como “Desculpas não pagam boletos”, “Herdeira Escondida”, “Rainha da Luz”, “Sacrificada” e “Imperdível”. Pela mesma editora, ela também lança a primeira obra infantojuvenil Inimigo Virtual, aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático e que alerta para os perigos da internet na adolescência.

Quando: sessão de autógrafos nos dias 7 e 14 de setembro, às 19h

Onde: estande do Grupo Editorial Portal (A37)

Santa ou put@?, de Maria Luiza Wiederkehr

Em busca de um mundo mais feminino Maria Luiza Wiederkehr publicou o livro Santa ou put@? como um convite para pensar um futuro com mais harmonia. Além de percorrer os rótulos impostos às mulheres na sociedade, a obra propõe uma reflexão leve e bem-humorada sobre questões como família, prazer, estereótipos de gênero e autoconhecimento.

Quando: bate-papo no dia 7 de setembro, às 12h (com Daia Maria e Chrystie Bacilla)

Onde: estande da Escreva, Garota (K75)

Expressão Vital, de Gilson Molinari

Onde o mundo vai parar se tudo continuar do jeito que está? O psicólogo transpessoal e escritor Gilson Molinari acredita que o panorama atual é desolador, por isso é necessário encontrar uma maneira de existir de forma singular, transformadora e afetiva. Com base nos anos de estudos sobre psicologia e terapias como ayurveda e medicina tradicional chinesa, ele publicou Expressão Vital.

Quando: sessão de autógrafos no dia 13 de setembro, às 17h

Onde: estande da editora Labrador (F81)