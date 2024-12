Veja os horários de funcionamento dos bancos no fim de ano

Com a aproximação das festividades de final de ano, o expediente dos bancos sofrerá modificações significativas nas próximas semanas. No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, as instituições financeiras atenderão ao público em um horário reduzido, das 9h às 11h, conforme o horário de Brasília. Em contrapartida, no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, não haverá atendimento nas agências e as operações de compensação bancária, incluindo Transferência Eletrônica Disponível (TED), estarão suspensas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, durante este período festivo, o sistema PIX continuará a operar normalmente, permitindo transações a qualquer momento, mesmo em feriados.

Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, os bancos funcionarão em horário normal. A reabertura das agências ocorrerá na segunda-feira seguinte a essas datas, ou seja, no dia 2 de janeiro.

Os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro são feriados nacionais e não haverá expediente bancário nesses dias. Além disso, as compensações bancárias também não serão realizadas nessas datas.

Os clientes que tiverem contas de consumo com vencimento nos dias sem compensação bancária – especificamente nos dias 25/12, 31/12 e 01/01 – poderão efetuar o pagamento no dia útil subsequente sem incorrer em multas. Entretanto, tributos e impostos com vencimentos nessas datas necessitam ser pagos antecipadamente para evitar encargos adicionais.

A Febraban ressalta que geralmente os tributos têm suas datas ajustadas levando em consideração o calendário de feriados nacionais e regionais. Caso essa previsão não esteja contemplada no documento de arrecadação recebido pelo contribuinte, a entidade recomenda que o pagamento seja antecipado ou que se utilize os canais eletrônicos dos bancos para agendar pagamentos.

Conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), os sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis para fins de operações bancárias. Portanto, as agências estarão fechadas durante esses períodos oficiais.

A Febraban ainda destacou que os meios eletrônicos representam uma alternativa prática e segura para os clientes. Eles podem utilizar tanto as áreas de autoatendimento nas agências quanto os canais digitais disponíveis em celulares e computadores para realizar transferências e pagamentos de contas.

Adicionalmente, clientes que utilizam o sistema DDA (Débito Direto Autorizado) podem efetuar o pagamento de boletos bancários diretamente através da plataforma digital.