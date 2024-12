Veja os 10 ex-BBBs mais seguidos nas redes sociais

Com a iminente estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil, a curiosidade acerca dos novos participantes cresce entre os fãs do reality show. Entretanto, enquanto a expectativa se intensifica, uma análise revela quais ex-participantes já deixaram sua marca nas redes sociais, destacando os dez que acumulam o maior número de seguidores no Instagram.

Confira o ranking dos ex-BBBs com mais seguidores:

1º lugar – Viih Tube

Viih Tube, que participou do BBB 21, lidera com impressionantes 33,5 milhões de seguidores. Desde sua saída do programa, ela tem compartilhado aspectos de sua vida como mãe e influenciadora digital, ampliando ainda mais seu público. Antes de entrar no reality, já era uma figura conhecida na internet.

2º lugar – Sabrina Sato

A carismática Sabrina Sato, que ganhou notoriedade ao participar do BBB 3, ocupa a segunda posição com 31,1 milhões de seguidores. A apresentadora utiliza suas redes para compartilhar suas experiências no mundo da moda e sua rotina familiar.

3º lugar – Juliette

Juliette Freire, campeã do BBB 21 e ícone da torcida “cactos”, continua em alta com 29,9 milhões de seguidores. Ela quebrou recordes durante sua participação no programa, tornando-se uma das personalidades mais amadas da edição.

4º lugar – Grazi Massafera

A vice-campeã do BBB 5, Grazi Massafera, consolidou sua carreira como atriz após sair do programa e atualmente conta com 25,6 milhões de seguidores. Ela é reconhecida por seus papéis em novelas da TV Globo e foi indicada ao Emmy Internacional em 2016.

5º lugar – Jade Picon

Jade Picon, que marcou presença no BBB 22 e rivalizou com Arthur Aguiar, conquistou 21,8 milhões de seguidores após sua eliminação precoce. Hoje, ela é atriz e influenciadora digital e brilha em seu novo papel na novela Travessia.

6º lugar – Rafa Kalimann

Vice-campeã do BBB 20, Rafa Kalimann aumentou sua base de fãs para 20,8 milhões desde sua participação. Além de influenciadora digital, ela atuou na novela Família é Tudo como vilã Jéssica.

7º lugar – Bianca Andrade

A empresária Bianca Andrade entrou no BBB 20 com apenas 8 milhões de seguidores e agora possui 19,8 milhões. Sua trajetória inclui a construção de um império no setor de maquiagem e a maternidade com Fred Bruno.

8º lugar – Arthur Aguiar

O cantor e ator Arthur Aguiar conquistou o primeiro lugar em sua edição do BBB 22 e hoje soma 15 milhões de seguidores. Ele se destacou pela estratégia de jogo e continua sendo uma figura popular nas redes sociais.

9º lugar – Manu Gavassi

A ex-participante Manu Gavassi se destacou no BBB 20 com seu humor e posicionamentos firmes. Com uma base de 14,9 milhões de seguidores atualmente, ela se tornou um fenômeno nas redes após a criação de conteúdo antes do programa.

10º lugar – Pocah

Pocah foi uma das estrelas do Camarote no BBB 21 e já era uma cantora conhecida antes da participação. Hoje com 14,4 milhões de seguidores, sua visibilidade aumentou consideravelmente após o reality.

(Os números apresentados refletem dados coletados até a data de fechamento desta matéria.)