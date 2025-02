Veja orientações financeiras para controlar gastos durante o carnaval

Um educador financeiro oferece orientações valiosas para gerenciar os gastos durante o período festivo do Carnaval, em um cenário onde os custos aumentaram significativamente nos últimos anos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Rico, o custo de itens típicos do Carnaval apresentou uma alta de 95% na última década, superando a inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 75% no mesmo período.

Os preços das bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja, também dispararam. A análise aponta que a cerveja teve um aumento superior a 63%, enquanto outras bebidas alcoólicas tiveram uma elevação média de 106,32% ao longo dos últimos dez anos. Além disso, pacotes turísticos subiram 86%, enquanto maquiagens e bijuterias registraram aumentos de 40% e 56%, respectivamente.

A especialista da Rico, Maria Giulia Figueiredo, explica que diversos fatores estão por trás desse aumento. Um dos principais é a elevação nos custos de produção devido ao aumento no preço de insumos como milho e trigo, utilizados na fabricação da cevada. Com a maior parte desses insumos sendo importados, a desvalorização do real contribui para o aumento nos custos.

Além disso, a alta no preço das embalagens de alumínio e a elevação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em alguns estados também influenciam os preços. A demanda sazonal durante festividades como o Carnaval intensifica ainda mais essa pressão sobre os preços.

Figueiredo observa que não apenas as bebidas são afetadas; itens como cosméticos e acessórios também experimentam um aumento devido à maior procura nesta época do ano. Os serviços relacionados à estética também são impactados por uma demanda crescente e pelos custos operacionais elevados.

No entanto, as previsões para o futuro não são otimistas. Apesar das altas taxas de juros poderem restringir o consumo e potencialmente estabilizar os preços, muitos fatores externos, como variações cambiais e tributos, podem continuar a pressionar os valores dos produtos carnavalescos.

Para ajudar as pessoas a gerenciar suas finanças durante este período festivo, Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, enfatiza a importância do planejamento estratégico para evitar endividamentos desnecessários. Ele sugere algumas práticas eficazes:

Defina um orçamento: Antes de se envolver nas festividades, é essencial estipular um limite de gastos que não comprometa outras obrigações financeiras.

Planejamento antecipado: Organizar as despesas com antecedência ajuda a evitar excessos em compras relacionadas à alimentação e fantasias.

Economize em transporte: Utilizar transporte público pode ser uma opção mais econômica em comparação aos aplicativos de carona que tendem a ter preços elevados durante o Carnaval.

Alimentação consciente: Planejar refeições e optar por alternativas mais baratas ou levar lanches pode reduzir consideravelmente os gastos.

Explore opções gratuitas: Participar de blocos e festas sem custo é uma excelente maneira de aproveitar as festividades sem gastar muito.

Evite parcelamentos excessivos: Optar por pagamentos à vista ou utilizar métodos alternativos como débito ou PIX pode ajudar a manter o equilíbrio financeiro no longo prazo.

Dessa forma, com um planejamento cuidadoso e uma abordagem consciente aos gastos, é possível desfrutar das celebrações do Carnaval sem comprometer a saúde financeira individual.