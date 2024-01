Veja opções para aproveitar as férias no centro, nas periferias da capital e na RMSP

O mês de janeiro vai passar voando para quem for aproveitar a programação de férias das Fábricas de Cultura, Oficinas Culturais e dos Museus Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, programas da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciados pela Poiesis. Durante todo o mês, o público poderá aproveitar diversas oficinas, visitar uma exposição, assistir a sessões de cinema e muito mais! Confira os destaques por região.

Zona Norte

Na Oficina de Férias: Imersão na Realidade Virtual, dia 18/01, quinta-feira, às 14h, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, os participantes experimentarão a tecnologia e a sensação do metaverso com os Óculos Quest 2.

O sábado, 20/01, será animado a partir das 13h, a partir da produção de um Painel Colaborativo na Fábrica de Cultura Brasilândia. Quem estiver pela unidade será convidado a expressar a sensação de estar no espaço na Fábrica por meio de lápis, canetões e tinta acrílica. Já na Fábrica de Cultura Jaçanã a criançada poderá brincar de Passa ou Repassa a partir das 14h. Nesta Oficina de Férias, o público terá seus conhecimentos sobre filmes, músicas e desenhos testados e com direito à torta na cara se errar.

A Oficina Cultural Maestro Juan Serrano terá uma dobradinha especial para a alegria de toda a família. No dia 23/01, terça-feira, às 18h30, o cantor, compositor e violonista popular Sérgio Vinci apresenta o próprio repertório em voz e violão ao vivo na unidade, com o show simultaneamente transmitido na página no Facebook das Oficinas Culturais para quem não puder estar presente. Na quarta-feira, 24, a diversão fica por conta da atividade Sticker: arte em adesivo, das 10h às 14h30. O público aprenderá a personalizar o próprio adesivo animado para ser utilizado na decoração de superfícies lisas, como aparelhos eletrônicos, carros e cadernos. A participação é por ordem de chegada, tendo o limite de 12 pessoas por período.

Quem quiser aprender a pilotar um drone e a criar imagens aéreas não pode deixar de participar da Oficina de Férias: Pilotagem de Drone na Fábrica de Cultura Jaçanã no dia 26/01, sexta-feira, às 14h. Outra opção é o show gratuito de Salvador da Rima, que apresentará os sucessos do 1º álbum “Só quero que me escute”, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha em 28/01, domingo, às 14h.

Na Fábrica de Cultura Brasilândia será possível aprender na Oficina de Férias: Serigrafia a utilizar imagens e desenhos para estampar camisetas de uma forma criativa. A atividade acontece dia 30/01, terça-feira, às 15h. E fechando a programação na zona norte, a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano realiza a atividade A energia sustentável na Robótica, dia 31/01, quarta-feira, às 14h30. O público aprenderá sobre as possibilidades de geração de energia elétrica limpa e de maneira autônoma.

Essas atividades da Oficina Cultural Maestro Juan Serrano integram o Projeto Tendas de Verão, por onde a unidade realiza diversas ações artísticas, entre elas, espetáculos, contação de história e workshops para todos os públicos. Para conhecer essa agenda completa, clique aqui.

Zonas Oeste e Leste

No dia 19/01, sexta-feira, às 15h, acontece no Museu Casa Guilherme de Almeida a Oficina Biografando em que o público poderá elaborar uma biografia inventada a partir de fotografias de artistas presentes no acervo do museu. A atividade está com as inscrições abertas até 18/01 no site.

Em Itaquera, a Oficina Cultural Alfredo Volpi convida o público a aproveitar o período de férias para aprender novas linguagens artísticas. A partir do dia 20, sábado, ocorre a Oficina de Circo para Crianças (7 a 12 anos) que mostrará os princípios básicos da acrobacia, tais como: figuras, pirâmides, portagem e duo acrobático, utilizando a metodologia do circo social como ferramenta de descoberta coletiva. A Oficina será realizada todos os sábados até 24/02, das 10h às 13h. As inscrições devem ser feitas até 18/01 (aqui) e os participantes serão selecionados pela ordem de inscrição.

Outra opção para maiores de 6 anos é a Oficina de Criação de esculturas e Reciclagem de argila que ensinará a como reutilizar o material para fazer novas obras. Os encontros serão todas as sextas-feiras, de 19/01 a 23/02, das 14h às 17h, e as inscrições vão até 17/01 (aqui). As crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis. A Oficina Vamos Jogar Teatro!?, com aulas às terças-feiras, de 23/01 a 05/03, das 19h às 21h30, introduz os participantes à vivência nas artes cênicas por meio de jogos e pelo olhar sobre o entorno da região em que vivem. Maiores de 16 anos podem se inscrever até 20/01. Os materiais são disponibilizados durante todas as formações.

Centro

Até 20 de fevereiro, o Museu Casa das Rosas recebe a exposição “Sempre Fui Forte” que homenageia os 60 anos da personagem Mônica. Ocupando 12 salas do Museu, a exposição apresenta ao público a trajetória completa da Mônica, desde sua estreia marcante em 1963 até se tornar um ícone cultural. É possível ver também a primeira tira publicada no jornal Folha de S. Paulo, fotos representativas e objetos históricos, incluindo o coelho original da Mônica, e a bicicleta usada no filme “Laços”.

A curadoria da exposição é de Jacqueline Mouradian. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h). Durante a passagem da exposição pela Casa das Rosas, o público ainda poderá participar de oficinas e aproveitar um espaço de leitura. No dia 20/01 tem a Leitura Mediada para Crianças, às 10h, a partir dos quadrinhos da Turma da Mônica disponíveis no espaço de leitura da exposição “Sempre fui forte”. As inscrições (aqui) estão abertas até 19/01.

O Museu Casa Mário de Andrade está passando por um restauro, mas a equipe do Núcleo de Ação Educativa continua ativa ocupando o Museu Casa das Rosas com atividades diversas. E nas férias não será diferente: a oficina Xilogravura Macunaímica: entalhando as aventuras de um Herói sem caráter acontece no dia 20/01, sábado, das 14h às 15h30. Aqui a abordagem será a arte tradicional da xilogravura para retratar as aventuras de Macunaíma, ensinando os participantes a entalhar e imprimir suas interpretações do personagem de Mário de Andrade. Os interessados devem se inscrever até o dia 19/01.

No Bom Retiro, a Oficina Cultural Oswald de Andrade promove a atividade Arte do Yoga como preparação do ator, nos sábados 20/01, 27/01 e 3/02, das 11h às 14h. Com inscrições até 18/01, o objetivo é possibilitar um estudo teórico e prático das técnicas ancestrais da Filosofia do Yoga, aplicadas à consciência do corpo, à utilização da respiração em cena e à construção de personagens.

Estreia no dia 24/01, quarta-feira, o espetáculo O Fazedor de Teatro, produção que conta a história de Bruscon, um ator do teatro nacional alemão que após a aposentadoria vem realizando turnês pelo interior da Áustria e da Alemanha, executando todos os papéis da companhia enquanto lida com problemas familiares. O espetáculo fica em cartaz até 3/02, com apresentações nas quartas, quintas e sextas, às 19h30, e aos sábados e no feriado de 25/01, às 18h. Ingressos distribuídos com 1h de antecedência.

Na Oficina de Dança como Instrumento Reflexivo e Político, os participantes aprenderão a introduzir um pensamento de corpo cênico onde a poética e a política possam interagir a todo instante numa proposta de investigação do corpo, através do movimento e do gesto, com foco na amplitude corporal cênica. A oficina será no dia 31/01, quarta-feira, das 17h às 21h. As inscrições devem ser feitas até 25/01.

Zona Sul

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís realiza a a Oficina de Férias: Berimbau, a verga, a qual mostrará como é feito este instrumento presente nas rodas de capoeira. O encontro será no dia 18/01, quinta-feira, das 10h às 12h. Na mesma data, mas às 14h30, acontece a Oficina de Narrativas experimentais que vai ensinar ao público que estiver na Fábrica de Cultura Capão Redondo no dia 18/01, quinta-feira, às 14h30, a criar narrativas lúdicas e/ou realistas utilizando recortes de revistas e jornais.

Ainda no Capão Redondo a criançada poderá participar de um Campeonato de Futebol de Golzinho no dia 23/01, terça-feira, das 10h às 11h45. Já na sexta-feira, 26/01, a unidade realiza uma Oficina de prática em Perna de Pau, das 14h às 16h45. Também na sexta, mas na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, acontece um Campeonato de Jogos de Tabuleiro das 15h às 17h.

Região Metropolitana

Os amantes da 7ª arte poderão se divertir na Fábrica de Cultura Diadema no dia 18/01, quinta-feira, das 19h às 21h, com a atividade Cinema ao Ar livre. Serão exibidos três curtas-metragens: Som da Alvara, de Vanceli Masta, que aborda os impactos de um relacionamento abusivo; Memento Mori, de Ronald Santos, produção que trata sobre luto em uma história de realismo-fantástico; e Os Homens impossíveis de Mari, de João Pedro Ramos, sobre as dificuldades de se iniciar um relacionamento amoroso.

A criançada poderá aproveitar as férias na unidade com oficinas que exploram a criatividade e resgatam brincadeiras tradicionais. No dia 23/01, terça-feira, tem uma oficina que mostra como criar e brincar com a Peteca. Na quarta-feira, 24/01, acontece a Oficina de Pipa, focada na confecção e prática deste objeto. E no dia 31/01, tem a Oficina de Pião que ensinará as crianças de hoje a utilizarem este tradicional brinquedo. As oficinas ocorrem das 10h às 12h.

Já na Fábrica de Cultura Osasco, a tecnologia agita o período de férias. Dia 17/01, quarta-feira, às 14h, quem estiver pela unidade poderá participar da Oficina Robô sem Motor. Os participantes aprenderão a montar um robô com partes que se mexem sem motor elétrico. Já com a Oficina de Holograma será possível aprender a produzir jogos digitais com hologramas 3D para dispositivos móveis, como celulares e tablets. A atividade é no dia 25/01, quinta-feira, às 13h30. Para quem gosta de cultura urbana, a unidade Osasco recebe no dia 27/01, sábado, das 15h às 20h, o Sarau Papo de Minas que estará celebrando seu 7º aniversário promovendo arte, cultura e empreendedorismo na região.