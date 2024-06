Veja onde assistir aos jogos e a lista dos campeões da Eurocopa

A Alemanha abre nesta sexta-feira (14) a 17ª edição da Eurocopa, torneio que reúne as principais seleções do Velho Continente.

Escolhida como país sede, a equipe alemã está no Grupo A, ao lado de Hungria, Suíça e Escócia, a primeira adversária dos anfitriões, às 16h (de Brasília), no estádio de Munique. A Globo e o Sportv transmitem.

Os donos da casa estão em busca do quarto troféu. Como Alemanha Ocidental, eles venceram as edições de 1972 e 1980. Depois da unificação, conquistaram o título de 1996.

Ao lado da Itália, são os maiores ganhadores da competição.

VEJA ABAIXO UM GUIA SOBRE A EDIÇÃO 2024 DA EUROCOPA

FORMATO

O formato será o mesmo do Euro 2020. Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos avançam para as oitavas de final, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados.

Os países participantes da Euro foram definidos em um torneio classificatório. Seleções como Noruega e Suécia ficaram pelo caminho. Houve ainda uma repescagem para os que não conseguiram vaga direta.

GRUPOS

Grupo A : Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça

Grupo B : Espanha, Croácia, Itália, Albânia

Grupo C : Eslovênia, Dinamarca, Sérvia, Inglaterra

Grupo D : Polônia, Países Baixos, Áustria, França

Grupo E : Bélgica, Eslováquia, Romênia, Ucrânia

Grupo F : Turquia, Geórgia, Portugal, República Checa

ONDE E QUANDO SERÁ DISPUTADA A FINAL?

O estádio Olímpico de Berlim será o palco da decisão, no dia 14 de julho.

QUAIS SÃO AS CIDADES-SEDE?

Berlim: Estádio Olímpico (capacidade: 71.000)

Colônia: Estádio de Colônia (43.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (47.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Hamburgo: Volksparkstadion Hamburgo (49.000)

Leipzig: Estádio de Leipzig (40.000)

Munique: Arena de Futebol de Munique (66.000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (51.000)

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS?

O Grupo Globo e a CazéTV compraram os direitos para transmitir os 51 jogos da Euro 2024. Cada empresa terá direito a 25 jogos exclusivos, e a final será exibida por ambos.

Na TV aberta, a Globo tem exclusividade e prevê exibir cinco jogos, incluindo a abertura e a final. Além do canal aberto, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, assim como a plataforma de streaming Globoplay vão transmitir partidas da competição.

A CazéTV vai exibir 25 partidas exclusivas, além de compartilhar a final, e pode ser acompanha no Youtube e no Prime Vídeo.

TODOS OS CAMPEÕES DA EURO

3 títulos

Alemanha (1972, 1980 e 1996)

Espanha (1964, 2008 e 2012)

2 títulos

Itália (1968 e 2020)

França (1984 e 2000)

1 título

Holanda (1988)

República Tcheca* (1976)

Eslováquia* (1976)

Rússia (1960)

Grécia (2004)

Dinamarca (1992)

Portugal (2016)

*Como Checoslováquia