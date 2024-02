Veja onde aproveitar o Carnaval em SP em bares e festas

Enquanto os tradicionais blocos de Carnaval ocupam as ruas da capital paulista em fevereiro, aqueles que buscam uma experiência diferente para curtir o feriado têm diversas opções para explorar na cidade.

São Paulo oferece shows gratuitos, bares com cardápio de drinques para o verão, casas noturnas com festas, além de atividades e oficinas voltadas ao público infantil.

A seguir, confira opções para curtir a folia longe do agito dos bloquinhos carnavalescos.

BARES

Bar Brahma

Localizado no cruzamento das avenidas São João e Ipiranga, na região central da capital, foi eleito o melhor bar de São Paulo, ao lado do Bar do Juarez, segundo pesquisa Datafolha em 2023. No sábado (10), há a apresentação do cantor Naninha, que promete uma setlist com repertórios do samba. O Bar Brahma também recebe a escola de samba paulistana. Bateria Show de Ritmo. O menu oferece opções de chopp, que variam entre R$13,90 e R$ 32, e porções, como pancetta crocante (R$ 79,90) e bolinho de bacalhau (R$ 32, três unidades).

Av. São João, 677, Centro, região central, tel. (11) 4745-8186, @barbrahma

Curtiça Bar

Nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, a casa estará aberta a partir de 16h e terá eventos até às 4h da manhã. Localizado em Pinheiros, na região oeste da capital, o Curtiça Bar conta com karaokê e DJs em sua programação de Carnaval. Também existe um menu especial com drinques para o verão, que tem caipirinha de banana (R$ 40), batida de abacaxi com cereja (R$ 38) e batida de maracujá com coco (R$ 38).

R. Inácio Pereira da Rocha, 87, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 97982-5400, @curticabar

Eulália

Na Vila Olímpia, na região sul de São Paulo, o Eulália homenageia baianas e mães de santo. De quinta (8) a segunda (12), a casa recebe os grupos 3+2 Samba, Sambatuca, Sambacana, Vício de Samba e Somos Verdade. Na terça (13), o bar estará fechado. Quem sentir fome encontra comidinhas típicas de boteco, como o buraco quente (R$ 22) e o bolovo (R$ 16), acompanhadas por batidas (R$ 12) e drinques, como o rabo de galo (R$ 16).

R. Cavazzola, 64, Vila Olímpia, região sul, tel. (11) 91185-6464, @eulaliasamba

Templo-Bar de Fé

Instalado num galpão da Mooca, o bar tem como tema a religião e a decoração possui mais de 800 imagens. Entre quinta (8) e quarta (14), estão confirmadas as apresentações da banda Severina, da dupla sertaneja Henrique e Conrado, do grupo Pagode do Áurea e do cantor Almirzinho. Na sexta (9), a casa oferece caipirinha e cerveja long neck em dobro até às 23h. No cardápio, há pratos como a Feijoada (individual, R$ 50) e o Inferno (porção de linguiça calabresa apimentada, R$ 45).

R. Guaimbé, 322, Mooca, região leste, tel. (11) 2601-1441, @templobar

FESTAS E SHOWS

Cineclube Cortina

Um antigo estacionamento ao lado da praça da República, no centro da capital, mistura cinema, música e gastronomia. Na sexta (9), às 22h, acontece a festa pós-cortejo do bloco afro Ilú Obá de Min, que homenageia Marielle Franco e sua família. A noite conta com a participação da DJ Evelyn Cristina, que já abriu para os Racionais, Jorge Ben Jor e Linn da Quebrada. No sábado (10), às 19h, há a apresentação da dupla Veraneio e, na terça (13), ocorre o after party do Bloco Pagu, que traz repertórios de Marinês, Gal Costa, Rita Lee, Dona Ivone Lara e Alcione. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e estão disponíveis a partir de R$ 30.

R. Araújo, 62, República, região central, @cineclubecortina

Expo Barra Funda

A 8° edição do evento “Lá Vou Eu” traz cinco dias de festa e mais de 30 shows na Expo Barra Funda, na região oeste de São Paulo. Gustavo Mioto, Péricles, Turma do Pagode, Melody e Matheus e Kauan estão confirmados. Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresse e variam entre R$ 130, na pista, e R$ 220, na área vip.

R. Tagipuru, 1001, Barra Funda, região oeste, (11) 3864-5566, @expobarrafundaoficial

Itaú Cultural

O Itaú Cultural dá início a sua programação musical no Carnaval, com shows de Anná, que traz músicas de Michael Jackson, Daniela Mercury e Rita Lee, em 8 e 9 de fevereiro, e Banda Glória, com marchinhas, samba e frevo, nos dias seguintes, 10 e 11. As apresentações iniciam às 20h, de quinta-feira a sábado -com entrada gratuita e tradução simultânea em Libras-, e às 19h, no domingo. É necessário reservar os ingressos na plataforma INTI.

Av. Paulista, 149, Bela Vista, região central, tel. (11) 2168-1777, @itaucultural

Love Cabaret

A festa acontece na terça (13) e tem temática inspirada nos cabarés da década de 50. A casa, conhecida por promover shows eróticos, terá apresentações artísticas e convida os clientes a irem fantasiados. Entre os drinques, aparece o Freya (deusa nórdica da fertilidade, do amor e da guerra), que leva gim, cordial de poejo, vermute seco e suco de limão (R$ 46). Há também opções não alcoólicas. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Fever e custam entre R$ 20 e R$ 90.

R. Araújo, 232, República, região central, @love.cabaret

PARA CRIANÇAS

Bourbon Street

O espetáculo “Kiss for Kids” leva as principais músicas da banda de rock Kiss, composta por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer, para os pequenos. O repertório também incluirá marchinhas de Carnaval e tem ingressos a partir de R$ 55, para crianças, e R$ 75, para adultos, no Sympla.

R. dos Chanés, 127, Moema, região sul, tel. (11) 5095-6100, @bourbon_street

Centro de Tradições Nordestinas

O CTN oferece uma agenda para as crianças com matinê para os pequenos de sábado (10) à terça (13), às 14h. Dentre as atrações, também haverá aulão de axé diariamente, às 15h, apresentações da Orquestra de Frevo ocorrem no domingo (11) e na terça (13), às 13h, e participação dos bonecos de Caçapava. O CTN Folia terá preços fixos para pratos (R$ 30), drinques (R$ 25) e combos (R$ 50). A entrada é gratuita.

R. Jacofer, 615, Limão, região norte, tel. (11) 3488-9400, @ctnsp

Jardim Pamplona Shopping

No sábado (10) e domingo (11), acontecem as “Pamplona Sessions”, evento gratuito e ao ar livre no rooftop do shopping, com participação dos grupos Musicaria Infantil e Rauzitos, que apresentam o projeto Raul Seixas para crianças. O evento é inspirado no “Brooklin Sessions”, festival de música em praças. Não é preciso adquirir ingressos.

R. Pamplona, 1704, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3882-0130, @jardimpamplonashopping

Sesc Casa Verde

Durante a folia, o Sesc Casa Verde prepara diversas atividades para as famílias, como o bailinho Mil Caretinhas, com os palhaços Lolo Miolotolo e Circo Joker, seguido por oficinas de confecção de máscaras, tiaras, capas e saias de fitilho e serigrafia em tecido. Na programação musical, se apresentam Chiquita Bacana, no sábado (10), Grêmio Recreativo Carnavalesco, no domingo (11) e terça (13), e Bruna Volpi, na segunda (12). A programação é gratuita.

Av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento, região norte, @sesccasaverde

RESTAURANTES

Gattofiga Pizza Bar

Entre os dias 9 e 12 de fevereiro, haverá apresentações de jazz a partir das 18h30. No cardápio, é possível encontrar as pizzas catarina, com molho de tomate artesanal, linguiça blumenau, fior di latte e manjericão (R$ 69) e marinara, feita com molho artesanal, parmesão, alho e orégano fresco (R$ 53). Para beber, há opções, como sangria, clericot e rosé de limoncello, que variam entre R$ 95 e R$ 99. O couvert custa R$ 15.

R. Luís Góis, 1625, Mirandópolis, região sul, tel. (11) 5587-1360, @gattofigapizzabar

Johnny Rockets

A unidade do Johnny Rockets, rede norte-americana de hamburguerias, no Shopping Center Norte, funciona em parceria com o Villa Bowling, maior boliche do país. O local tem decorações temáticas dos anos 1950 e comporta 150 pessoas ao mesmo tempo em 24 pistas automatizadas. No cardápio, o público pode experimentar porções de batatas fritas, saladas, pizzas e hot-dogs. Os milkshakes variam entre R$ 18,90 e R$ 25,90. Para jogar boliche, é necessário realizar a locação da pista e o valor varia de acordo com o dia e horário escolhidos.

Av. Otto Baumgart, 245, Vila Guilherme, região norte, @johnnyrocketsbrasil

Quintal do Espeto

Muito procurada na happy hour, a casa dispõe de área verde e música ao vivo de diversos gêneros musicais, de acordo com o dia da semana. Os espetos aparecem em versões salgadas, como o de cordeiro ao molho de hortelã (R$ 17,90), e doces, como frutas tropicais na brasa (R$ 15,90). Para beber, há caipirinhas e cervejas em garrafa. Até às 18h, a entrada é gratuita no domingo, dia de apresentação da banda Filhos do Sol e do cantor Jean Oliver

R. Serra de Botucatu, 1.933, Tatuapé, região leste, tel. (11) 5095-6565, @quintaldoespeto