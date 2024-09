Veja o ranking do PIB de diversos países no 2º trimestre de 2024

Um levantamento com 33 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2024 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,4% no período, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

São 26 economias com crescimento, uma com estabilidade e seis com retração, na comparação com o trimestre anterior.

Nesta terça-feira (3), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores.

Polônia, Brasil, Arábia Saudita e Noruega lideram o ranking. Grandes economias como Japão, Estados Unidos, China e Reino Unido também apresentaram crescimento. Alemanha, Coreia do Sul e Chile estão entre os exemplos de retração.

Depois de uma expansão anualizada de 5,3% no primeiro trimestre, a economia chinesa cresceu 4,7% no segundo, em relação ao mesmo período do ano passado.

O PIB dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 3% no segundo trimestre, após uma revisão para cima em relação ao divulgado anteriormente. No primeiro trimestre, a economia do país cresceu 1,4%.

Em seu último relatório global, o FMI (Fundo Monetário Internacional) manteve a previsão de crescimento real do PIB global para 2024 em 3,2%, e aumentou a projeção para 2025 para 3,3%.

Para 2024, o Fundo projeta crescimento de 5% para China, 2,6% para os EUA e 2,1% para o Brasil.

VARIAÇÃO DO PIB DE PAÍSES DA OCDE E EMERGENTES NO 2º TRIMESTRE DE 2024

País Variação do PIB no 2º trimestre de 2024 (%) Polônia 1,5 Brasil 1,4 Arábia Saudita 1,4 Noruega 1,4 Costa Rica 1,2 Indonésia 1,1 Holanda 1,0 Lituânia 0,9 Espanha 0,8 Japão 0,8 Estados Unidos 0,7 China 0,7 Dinamarca 0,6 Reino Unido 0,6 Canadá 0,5 Finlândia 0,4 Eslováquia 0,4 República Tcheca 0,3 Israel 0,3 França 0,3 Bélgica 0,2 Itália 0,2 México 0,2 Eslovênia 0,2 Portugal 0,1 Colômbia 0,1 Áustria 0,0 Alemanha -0,1 Hungria -0,2 Coreia do Sul -0,2 Chile -0,6 Suécia -0,8 Letônia -1,1

Fontes: OCDE Data e IBGE