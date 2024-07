Veja o que Zubeldía fez para se tornar o rei dos cartões

O técnico Luiz Zubeldía, do São Paulo, levou mais um cartão amarelo, agora no empate por 0 a 0 do Tricolor contra o Juventude neste domingo (21), e está suspenso para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira (24).

8 CARTÕES EM 13 JOGOS

Zubeldía foi advertido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após reclamar de um lateral marcado contra o São Paulo.

Ele já levou sete cartões amarelos e um vermelho no Brasileirão em 13 jogos. Agora, cumprirá sua terceira suspensão no campeonato.

O QUE GEROU CADA CARTÃO PARA ZUBELDÍA

Confira abaixo as partidas em que Zubeldía foi advertido no Brasileirão. Nas súmulas disponibilizadas pela CBF, os árbitros relataram reclamações, mas nenhuma ofensa:

Cruzeiro, 2 de junho: “Por questionar a decisão da arbitragem, fazendo gesto em sinal de protesto, socando o ar”.

Internacional, 13 de junho: “Protestar ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem”.

Criciúma, 27 de junho: “Desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem”.

Athletico-PR, 3 de julho: “Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo” e “Por entrar no campo de jogo sem autorização da arbitragem” (nesta partida, Zubeldía recebeu um cartão amarelo e um vermelho).

Atlético-MG, 11 de julho: “Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Grêmio, 17 de julho: “Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Juventude, 21 de julho: “Reclamar persistemente contra as decisões da arbitragem”.

ZUBELDÍA DIZ QUE NÃO VAI MUDAR

O treinador do São Paulo diz que não vai mudar seu jeito. Ele não acredita que essas suspensões prejudiquem o time.

Cada partida do Brasileiro jogamos para ganhar, jogamos como se fosse uma final, e eu vou continuar sentindo o futebol como eu sinto. Se isso me acarreta três cartões e uma expulsão, tudo bem, vou continuar sentido o futebol assim Zubeldía

Maxi Cuberas terá a missão de ficar à beira do gramado contra o Botafogo —o outro auxiliar de Zubeldía, Carlos Gruezo, foi expulso no jogo deste domingo (21) por reclamar da arbitragem. E um detalhe: Cuberas também já recebeu cartão vermelho neste Brasileiro.