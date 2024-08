Veja o que pode e o que não pode levar nas provas do Concurso Nacional Unificado

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o Enem dos Concursos, serão aplicadas neste domingo (18), em dois turnos, de manhã e à tarde, em 228 cidades do país, incluindo todas as capitais.

Ao todo, 2,1 milhões de candidatos disputam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. É a maior seleção do tipo da história dos concursos públicos e deve preencher cargos que já estão vagos e que ficarão sem servidores com a aposentadoria de ao menos 70 mil até 2026.

Para auxiliar os candidatos, a reportagem preparou um guia com as principais informações sobre o exame, que tem regras rígidas. Se descumprida alguma norma, a desclassificação é imediata.



PRECISA IMPRIMIR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO?

Não é obrigatório imprimir o cartão de confirmação, mas é recomendável fazer isso. O documento contém informações importantes como local de prova, horário dos exames, e bloco e cargos escolhidos.

Os candidatos podem acessá-lo no site oficial do concurso do Concurso Nacional Unificado.

A ministra Esther Dweck destacou que houve mudança nos locais de prova. Segundo ela, é muito importante que cada candidato faça a consulta. Até esta quinta-feira, apenas 35% haviam acessado o cartão de confirmação.

Houve alteração em alguns locais, não apenas no Rio Grande do Sul. No Sul, onde Santa Maria e Porto Alegre tiveram escolas e universidades com problemas estruturais e que não poderão mais receber candidatos.

Em São Paulo, uma faculdade onde haveria a prova fechou e, no Norte, problemas com a seca que assola os estados também alterou endereços. Com isso, os candidatos precisam confirmar o endereço do exame.

Não será possível fazer qualquer anotação no cartão de confirmação da inscrição durante a aplicação da prova. Se fizer isso, o candidato será desclassificado.

COMO ACESSAR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DO CNU:

1 – Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacionalo

2 – Clique em “Área do Candidato”

3 – Depois, vá em “Entrar com Gov.br”

4 – Informe CPF e clique em “Continuar”

5 – Digite sua senha e vá em “Entar”

6 – Na próxima página, clique em “Área do Candidato”

7 – O cartão estará disponível; clique sobre ele

DEVO LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO?

É obrigatória a identificação com o documento de identidade original, válido e com foto. Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas.

No caso dos documentos digitais, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sala.

Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no seu celular, para acessá-lo mesmo sem internet.

Teste antes para se certificar que está funcionando corretamente, pois não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

O QUE DEVO LEVAR NO DIA DA PROVA?

O candidato deve levar caneta preta, de tubo transparente. Não pode levar lápis, borracha nem outros tipos de canetas. Alimentos em embalagens lacradas e água em material transparente estão liberados.

Não serão fornecidas canetas, e não será permitido se comunicar para pedir durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

QUE TIPO DE ROUPA POSSO USAR?

É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação, e os candidatos ficarão sentados por um longo período de tempo.

O QUE NÃO PODE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Não será permitido o uso de relógio de qualquer tipo. É proibido também o uso de óculos escuros, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares.

POSSO LEVAR O CELULAR?

O candidato poderá levar celular, mas deverá desligar todo e qualquer equipamento eletrônico e deixá-los lacrados dentro de embalagens que serão fornecidas por fiscais e aplicadores de provas.

Se aplicadores constatarem que celulares permaneceram ligados durante a realização das provas, o candidato será eliminado automaticamente, sem nenhuma possibilidade de retorno ao concurso.

COMO SERÁ O EXAME GRAFOLÓGICO?

Quando os estudantes receberem as provas nas salas de aplicação, irão preencher o cartão de resposta com seus dados, assinar e escrever uma frase. Além do exame grafológico, haverá a coleta de digitais dos candidatos.

VOU PODER SAIR COM O CADERNO DE PROVAS?

Não. O caderno de provas fica na sala. Às 20h, o MGI divulga todos os modelos de cadernos de provas. O modelo utilizado pelo candidato estará em sua área do candidato.

QUAIS SÃO AS REGRAS PARA USO DA FOLHA DE RESPOSTAS?

Os candidatos vão receber duas folhas para anotar suas respostas e poder levar para conferir com o gabarito posteriormente. Será entregue uma folha a cada período: uma para as provas da manhã, outra para a prova da tarde.

Os candidatos devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova para poder levar a folha para casa.

A folha da manhã não pode ser levada para dentro da sala no período da tarde, devendo ser guardada no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais como telefones e chaves.

QUAL É O TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA?

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas, em ambos os turnos, é de duas horas.

QUAL O HORÁRIO DAS PROVAS?

Horários das provas da manhã: