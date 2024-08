Veja o que assistir neste sábado (3) nas Olimpíadas Paris-2024

Confira os jogos e modalidades que você não pode perder nas Olimpíadas neste sábado (3)*.

3h – Judô

Brasil x Cazaquistão – Disputa por equipe mista

Transmissão: Globo/SporTV 3/Cazé TV

5h05 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Sexta prova do decatlo: 110 m com barreiras

Transmissão: SporTV/Cazé TV

5h10 – Atletismo

Classificação do salto com vara masc. – presença do recordista mundial Armand Duplantis, que deve bater o recorde olímpico do brasileiro Thiago Braz

Transmissão: Globo/SporTV/Cazé TV

5h48 – Tiro com arco

Ana Luiza Caetano x Lisa Barbelin (FRA) pelas oitavas de final fem.

Transmissão: Globo/SporTV

5h55 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Sétima prova do decatlo: lançamento de disco – Grupo A

Transmissão: SporTV/Cazé TV

6h – Natação

Eliminatórias dos 50 m livre fem. com a recordista mundial Sarah Sjostroem (SUE)

Transmissão: Globo/SporTV 2/Cazé TV

6h20 – Atletismo

Flavia Maria de Lima disputa repescagem dos 800 m rasos fem.

Transmissão: Globo/SporTV/Cazé TV

6h55 – Atletismo

Felipe Bardi, Paulo André e Erik Cardoso disputam as eliminatórias dos 100 m rasos

Transmissão: Globo/SporTV/Cazé TV

7h – Tênis

Disputa do bronze no simples masc.: Feliz A.Aliassime (CAN) x Lorenzo Musetti (ITA)

Transmissão: Cazé TV

7h05 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Sétima prova do decatlo: lançamento de disco – Grupo B

Transmissão: SporTV

8h40 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Oitava prova do decatlo: salto com vara

Transmissão: SporTV

9h – Handebol fem.

Brasil x Angola – Seleção feminina precisa vencer para se classificar à próxima fase

Transmissão: Globo/SporTV 2/Cazé TV

10h30 – Canoagem slalom

Ana Sátila disputa eliminatórias do caiaque cross fem.

Transmissão: SporTV 4

11h – Judô

Disputa de medalhas por equipe mista

Transmissão: Globo/SporTV 3/Cazé TV

11h20 – Ginástica artística

Rebeca Andrade tenta mais uma medalha na final do salto

Transmissão: Globo/SporTV 2/Cazé TV

11h40 – Canoagem slalom

Pepê Gonçalves dispuat eliminatórias caiaque cross masc.

Transmissão: SporTV 4

12h15 – Basquete masc.

EUA x Porto Rico

Transmissão: SporTV 4/Cazé TV

14h10 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Nona prova do decatlo: lançamento de dardo – grupo A

Transmissão: SporTV 2

14h35 – Atletismo

Final arremesso de peso masc.

Transmissão: SporTV 2

14h36 – Surfe masc.

Gabriel Medina x Jack Robinson (AUS) – Semifinal

Transmissão: Globo/SporTV 2

14h50 – Atletismo

Semifinal dos 100 m rasos fem.

Transmissão: SporTV 2/Cazé TV

15h10 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Nona prova do decatlo: lançamento de dardo – grupo B

Transmissão: SporTV 2/Cazé TV

15h30 – Natação

Final dos 100 m borboleta masc.

Transmissão: SporTV 4/Cazé TV

15h48 – Surfe fem.

Tatiana Weston-Webb x Brisa Hennessy (CRC) na semifinal fem.*

Transmissão: Globo/SporTV 2

16h – Futebol fem.

Brasil x França Duelo de quartas de final

Transmissão: Globo/SporTV/Cazé TV

16h20 – Atletismo

Final dos 100 m rasos fem.

Transmissão: SporTV 2/Cazé TV

16h24 – Surfe masc.

Disputa do bronze**

Transmissão: SporTV 3

16h45 – Atletismo

José Fernando Ferreira Santana – Décima prova do decatlo: 1.500 m

Transmissão: SporTV 2/Cazé TV

17h – Surfe masc.

Disputa do ouro **

Transmissão: Globo/SporTV 3

17h08 – Boxe fem.

Bia Ferreira x Kellie Harrington (IRL) Semifinal cat. 60 kg

Transmissão: SporTV 3/Cazé TV

17h46 – Surfe fem.

Disputa do bronze **

Transmissão: SporTV 3

18h12 – Surfe fem.

Disputa do ouro **

Transmissão: Globo/SporTV 3

** Se as condições do mar permitirem

Quer mais?

Se você quiser acompanhar mais eventos olímpicos, outras competições serão transmitidas pelos canais oficiais conforme forem acontecendo.

3h45 – Vôlei fem. – Holanda x Rep.Dominicana – SporTV 2

3h45 – Handebol fem. – Hungria x Holanda – SporTV 4

5h30 – Hipismo – Final adestramento por equipes – SporTV 4

8h – Finais do tiro com arco fem. – SporTV

8h – Esgrima – Quartas de final do sabre por equipes – SPorTV 2

8h30 – Tênis masc. – Disputa do 3º lugar de duplas – SporTV 4

9h30 – Tênis de mesa – Final feminina – SporTV 3

10h – Tênis – Final do torneio feminino – SPorTV 4

12h – Vôlei masc. – Polônia x Itália – SporTV

13h – Futeboll fem. – Quartas de final Espanha x Colômbia – SporTV 3

* Programação sujeita a alterações das emissoras sem prévio aviso