Veja o patrimônio declarado pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo

Entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) foi quem declarou o maior patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), R$ 193,5 milhões.

Atrás dele, estão o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com R$ 38,3 milhões, a economista Marina Helena (Novo), com R$ 9,7 milhões, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com R$ 4,8 milhões.

Tabata Amaral (PSB) declarou R$ 556 mil e, na ponta de baixo da tabela, está o candidato Guilherme Boulos (PSOL), com declaração de R$ 199 mil. Bebetto Haddad (DC) e João Pimenta (PCO) ainda não declararam patrimônio à Justiça Eleitoral.

Abaixo, veja patrimônio declarado dos candidatos à Prefeitura de SP:

VEJA O PATRIMÔNIO DECLARADO DOS CANDIDATOS À PREFEITURA DE SÃO PAULO

Pablo Marçal (PRTB) – R$ 193,5 milhões

O empresário e ex-coach Pablo Marçal declarou R$ 193,5 milhões à Justiça Eleitoral. A Aviation Participações, empresa de fretes aéreos com sede em Barueri, responde por quase metade deste valor. O candidato também declarou participação em outras empresas, aplicações em renda fixa, terrenos, apartamentos e casas

José Luiz Datena (PSDB) – R$ 38,3 milhões

Apresentador declarou terrenos, imóveis e investimentos

Marina Helena (Novo) – R$ 9,7 milhões

A economista declarou aplicações em renda fixa, participação em fundos de investimento, um apartamento e uma casa no valor de R$ 7,6 milhões

Ricardo Nunes (MDB) – R$ 4,8 milhões

O atual prefeito declarou terrenos, apartamento, participação em empresas, investimentos, aplicações de renda fixa, valores depositados em contas bancárias e uma fazenda em Minas Gerais. Como empresário, possuiu jornais de bairro e uma empresa de dedetização –hoje em nome de familiares.

Tabata Amaral (PSB) – R$ 556 mil

Deputada federal declarou depósitos em conta corrente e aplicações de renda fixa

Ricardo Senese (UP) – R$ 444 mil

Ao registrar sua candidatura, o metroviário declarou possuir um Fiat Uno e aplicações em renda fixa de R$ 405 mil

Altino Prazeres (PSTU) – R$ 350 mil

O metroviário possui metade de um imóvel, segundo declarou ao TSE

Guilherme Boulos (PSOL) – R$ 199 mil

O candidato do PSOL declarou metade de um imóvel no Campo Limpo, investimentos em renda fixa e um Celta modelo 2009