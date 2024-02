Veja o novo calendário do concurso nacional unificado

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) divulgou nesta sexta-feira (23) novo calendário do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado). A partir de 25 de abril, os candidatos terão acesso ao local de prova.

Além disso, foram previstas datas de divulgação do gabarito, de recurso para candidatos que discordarem de alguma questão e dia para a entrega dos títulos.

Para conferir o endereço da prova, que está mantida em 5 de maio, o candidato deve entrar no site da Fundação Cesgranrio ou no portal Gov.br, no espaço específico para a seleção. É preciso ter senha no Gov.br para se inscrever.

O resultado final sai em 30 de julho.

Ao todo, o chamado “Enem dos Concursos” tem 2,144 milhões de inscritos, a maioria mulheres. A seleção mais ampla já realizada, com provas em 220 cidades, incluindo todas as capitais. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

– 29/02/2024 – divulgação dos dados finais de inscrições

– 25/04/2024 – divulgação dos cartões de confirmação

– 05/05/2024 – aplicação das provas

– 07/05/2024 – divulgação dos gabaritos

– 21/06/2024 – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar das provas discursivas

– 29/06/2024 – divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

– 29/06/2024 a 1º/07/2024 – envio dos títulos

– 16/07/2024 – resultado preliminar da avaliação de títulos

– 30/07/2024 – divulgação final dos resultados

– 05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação

O candidato deve checar as informações sobre o seu local de prova no sistema de inscrição online, levar caneta preta e chegar uma hora antes do horário previsto.

“Boa sorte a todo mundo que se inscreveu. A gente está muito feliz com o resultado das inscrições e também esperamos estar muito felizes com o resultado do concurso, aguardando ansiosamente os funcionários públicos”, disse a ministra Esther Dweck, do MGI, durante a apresentação dos dados.

Serão realizadas duas provas, uma geral e uma específica. A de conhecimentos gerais ocorrerá pela manhã e a específica, à tarde. Será necessário fazer uma redação.

O número total final de inscrições se refere à soma dos candidatos isentos (600.875) e dos inscritos que tiveram o pagamento aprovado (1.543.560).

Por ser maior, o estado de São Paulo foi a unidade da federação com maior número de inscritos confirmados, com o total de 228.452, seguido pelo estado do Rio de Janeiro, 223.248 e o Distrito Federal, com 220.442.

Diferentemente de outros concursos, o candidato não escolhe o cargo específico no qual quer trabalhar, mas faz a inscrição conforme o bloco temático da vaga -ou das vagas- que mais lhe interessa.

No bloco, o participante deve optar pelos postos de interesse, por ordem de importância. É possível se inscrever em todas as vagas previstas, caso tenha a formação exigida.

Há, ao todo, oito blocos: sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio.

CONCURSO TERÁ AÇÃO ANTIFRAUDE

Conforme a Folha de S.Paulo adiantou, o concurso nacional unificado deverá contar com ação do Ministério da Justiça, das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das secretarias estaduais de segurança e, até mesmo, das Forças Armadas na atuação contra fraudes.

A entrega das provas aos locais de aplicação do exame será feita pelos Correios e usará sistema de identificação por digital dos funcionários.

“Em se tratando de algo que tem bastante risco de fraude, a gente já está diálogo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça”, disse Cristina Mori, secretária-executiva do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) em entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo em novembro de 2023.