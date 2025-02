Veja mais de 2.200 vagas de emprego disponíveis em Mogi, Suzano e outras cidades

Na região do Alto Tietê, mais de 2.200 oportunidades de trabalho estão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 10. As cidades que se destacam na oferta de vagas incluem Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel.

Conforme informações divulgadas, Mogi das Cruzes lidera com 1.454 vagas. Os interessados podem acessar a plataforma Mogi Conecta para obter mais detalhes sobre as oportunidades disponíveis. Informações adicionais também podem ser adquiridas por meio dos telefones 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

Abaixo está uma seleção das vagas oferecidas em Mogi das Cruzes:

Cozinheiro geral: 4

Piscineiro: 2

Vendedor interno: 11

Operador de teleatendimento: 110

Auxiliar de produção: 269

Atendente balconista: 18

Entre outras oportunidades variando entre diferentes setores.

Em Suzano, o programa Mais Emprego disponibiliza 570 vagas. Os candidatos devem realizar o cadastro através do site oficial e seguir as orientações fornecidas. Para dúvidas, o contato pode ser feito pelo telefone 4745-2264. A unidade central do programa localiza-se na Avenida Paulo Portela, enquanto outra unidade está situada na Avenida Francisco Marengo.

As oportunidades em Suzano incluem:

Operador de teleatendimento ativo: 61

Auxiliar de armazenamento: 12

Abastecedor de linha de produção: 9

Vendedor interno: 15

Dentre outras opções em áreas diversas.

Ainda no Alto Tietê, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) oferecem um total de 192 vagas nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Para se candidatar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do PAT, que estão localizadas nos seguintes endereços:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado

Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro

A lista de cargos disponíveis nos PATs é extensa e inclui:

Alimentador de linha de produção: 63 (Santa Isabel)

Auxiliar de escritório em geral: 30 (Santa Isabel)

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk): 1 (Santa Isabel)

E várias outras posições com diferentes requisitos e níveis de qualificação.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a responsável pela divulgação e gestão dessas oportunidades no Alto Tietê. A população é incentivada a aproveitar essas chances para melhorar suas condições profissionais e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.