Veja jogadores históricos que se aposentaram do futebol em 2024

O ano de 2024 está chegando ao fim e com ele alguns jogadores que marcaram gerações decidiram se aposentar do futebol. Alguns deles com carreiras mais longevas, e outros optaram por parar “antecipadamente” por lesão, por exemplo.

No entanto, todos eles marcaram os torcedores de futebol de formas diferentes: seja na genialidade e no talento, seja na raça e dedicação, além da paixão no geral pelo esporte.

Lista de grandes jogadores que se aposentaram em 2024

Toni Kroos

O grande meio-campista alemão Toni Kroos se aposentou do futebol em julho deste ano, tendo atuado pelo Real Madrid como seu último clube, mas também soma longa passagem pelo Bayern de Munique. Campeão da Copa do Mundo de 2014, o meia é um dos grandes exemplos de inteligência de jogo.

Andrés Iniesta

Como falar sobre meias históricos e não lembrar de Andrés Iniesta? O espanhol ídolo do Barcelona e da Seleção Espanhola pendurou as chuteiras aos 40 anos de idade após uma passagem pelo futebol japonês, atuando pelo Vissel Kobe em 2024. Iniesta foi um atleta geracional e foi um dos maiores e mais respeitados atletas de sua posição.

Pepe

Passando para a zaga, o brasileiro naturalizado Pepe com certeza é um atleta que virou exemplo na arte de defesa e raça no futebol. O defensor parou com 41 anos após uma carreira vitoriosa no futebol europeu, principalmente no Real Madrid e no Porto. Acompanhado de Cristiano Ronaldo, o zagueiro esteve presente no icônico título do Portugal da Eurocopa de 2016.

Cláudio Bravo

Primeiro sul-americano da lista, o goleiro Cláudio Bravo é um dos maiores nomes do futebol chileno que já praticou o futebol. Muito identificado no Barcelona, onde conquistou a Champions League, o arqueiro é também um orgulho da Seleção Chilena, tendo sido um dos protagonistas no bi-campeonato da Copa América (2915 e 2016).

Thiago Alcantara

Mais um meia que deixará saudades no futebol, Thiago Alcantara também pendurou as chuteiras esse ano após passagem pelo Liverpool. O brasileiro naturalizado espanhol colecionava lances plásticos atuando por Barcelona e Bayern de Munique e trazia certa ‘frustração’ aos brasileiros, pois muitos o pediam na seleção.

Raphael Varane

Por fim, outro zagueiro que será lembrado por muitos anos é Raphael Varane. O francês parou mais cedo do que o esperado, aos 31 anos, após a descoberta de uma grave lesão no joelho. No entanto, isso não apaga a grande história do atleta com o time galático do Real Madrid e que formava uma dupla geracional com o espanhol Sérgio Ramos.