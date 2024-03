Veja horários dos três dias do Lollapalooza 2024, com Sza, Blink-182 e Kings of Leon

O Lollapalooza divulgou nesta sexta-feira (1°) a programação oficial do festival de música, que acontece entre os dias 22 e 24 de março, por dia e horário.

Entre as principais atrações, os shows do Arcade Fire e do Blink-182 acontecem na sexta (22), às 20h10 e 21h30, respectivamente. Já no sábado (23), Limp Bizkit sobe ao palco principal às 19h55, enquanto Kings of Leon toca às 21h, e os Titãs, às 22h35. No domingo (24), Sam Smith se apresenta às 21h e Sza, por fim, encerra o festival às 22h50.

A organização do Lollapalooza também confirmou a renovação do aplicativo oficial do evento, que vai permitir que o público consulte a programação por dia, as atividades oferecidas por parceiros do festival e as opções de alimentação e bebidas no Autódromo de Interlagos. O software já pode ser baixado no Google Play Store e na Apple Store.

*

SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO

Palco Budweiser

– 12h45: Rancore

– 14h45: Lourena

– 16h55: Fletcher

– 19h05: The Offspring

– 21h30: Blink-182

Palco Samsung Galaxy

– 13h45: Dexter 8º anjo

– 15h50: Luísa Sonza

– 18h: Jungle

– 20h10: Arcade Fire

Palco Alternativo

– 12h45: Nouvella

– 14h45: Maneva

– 16h55: Marcelo D2

– 19h05: Baiana System

– 21h30: The Blaze

Palco Perry’s By Johnnie Walker

– 12h: Ella Whatt

– 12h45: From House To Disco

– 13h30: Mary Mesk

– 14h30: Ratier

– 15h30: Mila Journée

– 16h45: Classmatic

– 18h: Kittin

– 19h15: MK

– 20h30: Dom Dolla

– 21h45: Diplo

SÁBADO, 23 DE MARÇO

Palco Budweiser

– 12h: Vencedor “Temos Vagas” 89 FM

– 13h05: Tulipa Ruiz

– 14h35: BK

– 16h40: Jessie Reyez

– 18h50: Thirty Seconds to Mars

– 21h: Kings Of Leon

Palco Samsung Galaxy

– 12h30: Supla

– 13h50: MC Luanna

– 15h35: Xamã

– 17h45: Hoizer

– 19h55: Limp Bizkit

– 22h35: Titãs Encontro

Palco Alternativo

– 12h: Stop Play Moon

– 13h05: Day Limns

– 14h35: Manu Gavassi

– 16h40: Pierce the veil

– 18h50: Kevin O Chris

– 21h15: King Gizzard & The Lizard Wizard

Palco Perry’s By Johnnie Walker

– 12h: Marina Dias

– 12h45: Giu

– 13h30: Riascode

– 14h30: Jessica Brankka

– 15h30: Sarah Stenzel B2B Curol

– 16h45: Gabe

– 18h: Groove Delight

– 19h15: Loud Luxury

– 20h30: Timmy Trumpet

– 21h45: Above & Beyond

DOMINGO, 24 DE MARÇO

Palco Budweiser

– 12h45: Benziê

– 14h30: Hungria

– 16h40: Nothing But Thieves

– 18h50: Phoenix

– 21h30: SZA

Palco Samsung Galaxy

– 12h: YMA

– 13h30: Braza

– 15h35: Dayglow

– 17h45: Gilberto Gil

– 19h55: Sam Smith

– 22h50: Greta Van Fleet

Palco Alternativo

– 14h30: Céu

– 16h40: Rael

– 18h50: Omar Apollo

– 21h30: The Driver Era

Palco Perry’s By Johnnie Walker

– 12h: DJ Subúrbia

– 13h: MC Soffia

– 14h: Vulgo FK + Dricka

– 15h15: TZ da Coronel + Oruam

– 16h45: Livinho + MC Davi

– 18h: J. Worra

– 19h15: Dombresky

– 20h30: Zhu

– 21h45: Medusa