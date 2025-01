Veja datas e o que saber sobre as próximas seleções do Sisu, Prouni e Fies

O mês de janeiro marca o início das inscrições para os principais programas de acesso ao ensino superior no Brasil, que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A divulgação dos resultados do Enem ocorreu na última segunda-feira, dia 13, e a partir disso, os estudantes já podem se preparar para as etapas seguintes.

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão programadas para ocorrer entre os dias 17 e 21 de janeiro. O resultado será divulgado em 26 de janeiro, com matrículas nas instituições de ensino entre os dias 27 e 31 de janeiro. Para se candidatar, o estudante deve ter completado o ensino médio e participado do Enem 2024, além de não ter zerado a redação.

É importante que os candidatos preencham um cadastro socioeconômico e escolham suas preferências quanto ao curso, instituição e turno desejados. Apenas quem obtiver nota acima de zero na redação poderá participar da seleção, e as universidades podem estabelecer critérios mínimos de pontuação para a aceitação.

Prouni

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas, acontecem entre 24 e 28 de janeiro. A primeira chamada será divulgada em 26 de fevereiro, seguida pela segunda chamada em 26 de março. Quem não for convocado nas chamadas regulares poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de março.

Para se inscrever, o estudante deve ter participado de pelo menos uma das duas edições anteriores do Enem e obtido uma média mínima de 450 pontos nas cinco provas, sem zerar na redação.

Fies

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estarão abertas entre 4 e 7 de fevereiro, com a divulgação dos resultados programada para 18 de fevereiro. A convocação da lista de espera começará em 25 de fevereiro.

O Fies oferece financiamento para estudantes de cursos superiores. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Enem e obtido pelo menos 450 pontos na média geral das provas, além de apresentar uma renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

ATENÇÃO AOS PRAZOS E REQUISITOS

É fundamental que os estudantes fiquem atentos aos prazos e requisitos específicos de cada programa para garantir a sua participação nas oportunidades oferecidas por essas iniciativas governamentais voltadas à educação superior.