Veja datas de pagamento das aposentadorias do INSS até o final do ano

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, a partir do dia 25 de julho, aposentadorias, pensões e demais benefícios de julho. O calendário anual, que foi definido pelo INSS em dezembro de 2023, traz as datas de pagamentos dos benefícios até o final do ano.

As duas parcelas do 13º do INSS já foram pagas em 2024: a primeira teve início dos pagamentos em 25 de abril, e a segunda, em 25 de maio.

Segundo o órgão, os beneficiários do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas seguirão recebendo os pagamentos mensais de maneira antecipada até que o estado de calamidade pública na região se resolva. Os demais aposentados e pensionistas seguem com o calendário normal.



CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS DO INSS ATÉ O FINAL DO ANO

Benefícios do INSS até 1 salário mínimo

FINAL DO NIS – JULHO – AGOSTO – SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO

1 – 25 de julho – 26 de agosto – 24 de setembro – 25 de outubro – 25 de novembro – 20 de dezembro

2 – 26 de julho – 27 de agosto – 25 de setembro – 28 de outubro – 26 de novembro – 23 de dezembro

3 – 29 de julho – 28 de agosto – 26 de setembro – 29 de outubro – 27 de novembro – 26 de dezembro

4 – 30 de julho – 29 de agosto – 27 de setembro – 30 de outubro – 28 de novembro – 27 de dezembro

5 – 31 de julho – 30 de agosto – 30 de setembro – 31 de outubro – 29 de novembro – 30 de dezembro

6 – 1 de agosto – 2 de setembro – 1 de outubro – 1 de novembro – 2 de dezembro – 2 de janeiro

7 – 2 de agosto – 3 de setembro – 2 de outubro – 4 de novembro – 3 de dezembro – 3 de janeiro

8 – 5 de agosto – 4 de setembro – 3 de outubro – 5 de novembro – 4 de dezembro – 6 de janeiro

9 – 6 de agosto – 5 de setembro – 4 de outubro – 6 de novembro – 5 de dezembro – 7 de janeiro

0 – 7 de agosto – 6 de setembro – 7 de outubro – 7 de novembro – 6 de dezembro – 8 de janeiro

Benefícios do INSS acima de 1 salário mínimo

FINAL DO NIS – JULHO – AGOSTO – SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO

1 e 6 – 1 de agosto – 2 de setembro – 1 de outubro – 1 de novembro – 2 de dezembro – 2 de janeiro

2 e 7 – 2 de agosto – 3 de setembro – 2 de outubro – 4 de novembro – 3 de dezembro – 3 de janeiro

3 e 8 – 5 de agosto – 4 de setembro – 3 de outubro – 5 de novembro – 4 de dezembro – 6 de janeiro

4 e 9 – 6 de agosto – 5 de setembro – 4 de outubro – 6 de novembro – 5 de dezembro – 7 de janeiro

5 e 0 – 7 de agosto – 6 de setembro – 7 de outubro – 7 de novembro – 6 de dezembro – 8 de janeiro

Fonte: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

COMO É O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS?

Os pagamentos de benefícios do INSS são feitos conforme o mês de competência. A liberação dos valores é feita no final de cada mês e adentra o início do mês seguinte. Por exemplo: a competência de maio começa a ser paga no final de maio e vai até o início de junho.

Para liberar os valores, leva-se em conta o número final do benefício, sem o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo (R$ 1.412) e, depois, os beneficiários que ganham mais, até o teto do INSS.

COMO CONSULTAR O VALOR?

Os segurados podem consultar os valores no site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

Caso não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Será preciso informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

VEJA O PASSO A PASSO

Pela internet, é possível conferir se está tudo correto com os valores do benefício do INSS ou com a data, além de checar em qual banco ocorrerá o pagamento do benefício

1 – Acesse o Meu INSS com o login e a senha

2 – Clique na opção “Extrato de Pagamento”

3 – Clique no mês desejado

4 – Se desejar imprimir, clique em “Baixar PDF”

