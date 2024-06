Veja como usar os transportes metropolitanos para curtir as festas juninas

Para os amantes de arraiais, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) separou dicas de festas juninas gratuitas para chegar com as linhas da CPTM, Metrô e linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU.

Para curtir São João comendo aquele arroz doce, curau, maçã do amor ou tomando um quentão e ouvindo uma boa quadrilha, nada melhor do que ir de transporte público. Além das festas próximas às estações e pontos de ônibus, o Metrô realizará a própria festa junina para os passageiros aproveitarem durante o trajeto para casa. Confira abaixo algumas dicas de arraiais próximos a estações e terminais:

Festa Junina da Consolação

A quermesse da Paróquia Nossa Senhora da Consolação conta com músicas ao vivo, barracas de brincadeiras e comidas e bebidas típicas.

Endereço: Rua da Consolação, 585, Consolação (ao lado da Praça Roosevelt), das 18h às 23h (sábado), e até 22h (domingo).

Como chegar: Estação República (Linha 3-Vermelha)

Arraial do Divino

Também na Consolação, afesta junina da Paróquia Divino Espírito Santo tem muita comida típica, brincadeiras e música nos fins de semana a partir das 17h.

Endereço: Rua Frei Caneca, 1047 – Consolação – São Paulo/SP

Como chegar: Metrô Consolação (Linha 2-Verde)

Festa Junina de San Gennaro

Já para os passageiros que buscam um arraiá um pouco diferente, a Festa Junina de San Gennaro tem influência italiana e além de massas também conta com os tradicionais pratos juninos.

Endereço: Rua San Gennaro, 214 – Mooca

Como chegar: Estação Mooca (Linha 10-Turquesa)

Festa Junina Água Branca

O arraiá do Parque da Água Branca é em dose tripla, tem opção para quem deseja comidas típicas de festa junina, festival de torresmo e também festival de morango.

Endereço: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca

Como chegar: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha, 7-Rubi e Expresso Aeroporto)

Festa Junina Vegana

Oferecendo uma opção para os veganos, a Festa Junina Vegana ocorrena área verde da Faculdade Oswaldo Cruz e conta com diversas comidas típicas, como bolinho caipira, cuscuz e arroz doce.

Endereço: Área Verde da Faculdade Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Galvão 535, Barra Funda

Como chegar: Estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha)

Paróquia São João Batista

A quermesse é uma das mais tradicionais na região do ABC e conta com diversas opções de comidas doces e salgadas.

Endereço: Praça São João Batista, 1 – Rudge Ramos

Como chegar: Linhas intermunicipais 050, 050EX1, 069, 070, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 254, 254DV1, 323, 359 e 432

Arraiá do Metrô

O Metrô também vai realizar o próprio Arraiá. Entre os dias 26 e 27 de junho na estação República, da Linha 3-Vermelha, a partir das 15h, os passageiros poderão participar da festa junina com muita música boa e comidas típicas. O evento será realizado em parceria com o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e contará com diversas atrações artísticas, como trio de forrozeiros, repente, folguedos e cordel cantante. Os passageiros também poderão participar das danças típicas com a quadrilha junina que se apresentará no local.

São diversas opções de lazer próximas a estações e pontos de ônibus que o passageiro pode aproveitar e utilizar o transporte público como uma maneira segura e rápida para se locomover.

Bikes

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Bilhetes

Para viajar, os passageiro spodem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br