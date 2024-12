Veja como será o funcionamento dos parques e serviços da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no Natal

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que durante o feriado de Natal (25) os parques municipais abrirão três horas após o horário habitual. Já na véspera do feriado (24), os parques fecharão três horas antes. É possível consultar os horários de cada unidade no site da SVMA.

Os parques sob gestão da URBIA terão horário de funcionamento variável:

Parque Ibirapuera

24/12/24 – 5h às 12h

– 5h às 12h 25/12/24 – 8h às 22h

Parque Eucaliptos

24/12/24 – 7h às 16h

– 7h às 16h 25/12/24 – 10h às 19h

Parque Lajeado

24/12/24 – 6h às 15h

– 6h às 15h 25/12/24 – 9h às 18h

Parque Faria Lima

24/12/24 – 6h às 16h

– 6h às 16h 25/12/24 – 9h ás 19h

Parque Jacintho Alberto

24/12/24 – 6h30 às 15h

– 6h30 às 15h 25/12/24 – 9h30 às 18h

Parque Jardim Felicidade

24/12/24 – 7h às 15h

– 7h às 15h 25/12/24 – 10h às 18h

A UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz) não abrirá e os planetários do Carmo e o CEU Parelheiros não possuem programação agendada para a véspera e o feriado de Natal.

Os viveiros municipais estarão fechados. Em relação aos serviços da Divisão de Fauna Silvestre, o CeMaCAS – Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres – estes estarão disponíveis a partir das 8h até 12h para o recebimento de animais.

Antes de encaminhar qualquer animal para atendimento veterinário no Parque Anhanguera, o munícipe deve entrar em contato com os técnicos (biólogos e veterinários) da Divisão de Fauna pelo seguinte número de Whatsapp (11) 95220-0219, entre as 8h até às 17h. A unidade do CeMaCAS do Ibirapuera também estará fechada.