Veja como renegociar dívidas após o fim do Desenrola Brasil

Com o fim do Programa Desenrola Brasil, consumidores com dívidas terão que negociar suas pendências financeiras diretamente com bancos ou pelo site ou aplicativo da Serasa Limpa Nome, que tem parceria com mais de 700 empresas em todo o país.

Brasileiros com renda de até dois salários mínimos tiveram a chance de renegociar débitos de até R$ 20 mil no programa do governo federal, encerrado no dia 20 de maio. Segundo dados do Ministério da Fazenda, mais de 15 milhões de pessoas negociaram cerca de R$ 53 bilhões.

Para os que perderam o prazo e têm condições de renegociar os débitos, é importante resolver a pendência o quanto antes para reduzir os gastos com juros.



COMO RENEGOCIAR DIRETAMENTE COM A SERASA: