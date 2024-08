Veja como participar do McDia Feliz 2024

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, acontece em 24/08, em todo o Brasil. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna. Em especial na edição de 2024, uma parte da renda obtida (R$ 1,00 de cada sanduíche, livre de impostos) será destinada para a recuperação dos sonhos das famílias gaúchas. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

Este ano, os consumidores terão uma variedade de opções para apoiar a causa, seja de maneira antecipada ou no sábado do McDia Feliz. As vendas de vouchers antecipados já começaram e os clientes podem adquirir pelo e-commerce do Instituto Ronald McDonald e pelo site do Instituto Ayrton Senna até o dia 18 de agosto. O tíquete individual tem o valor de R$ 19,00 e pode ser trocado por um sanduíche Big Mac nos restaurantes participantes, no dia 24 de agosto, pelo Drive-Thru, totens de autoatendimento ou no balcão.

O apoio em antecipação também se estende ao app do McDonald’s e é exclusivo de Peça e Retire e McDelivery, permitindo que o consumidor escolha a maneira mais conveniente para receber o Big Mac no sábado da campanha. No momento da compra, será requisitado que o cliente escolha apoiar o Instituto Ronald McDonald, Instituto Ayrton Senna ou ambos. Em seguida, deve escolher o restaurante desejado e uma vez finalizado o processo, a compra ficará salva e, no dia 24/08, o pedido será reaberto para que o cliente retire e/ou receba seu Big Mac.

Para os que optarem por apoiar a causa no dia da campanha, a venda de Big Mac estará disponível em todos os canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Thru, balcão e totens de autoatendimento nos restaurantes, ou mesmo sem sair de casa. As compras de Big Mac no app do McDonald’s via McDelivery, ou nos parceiros iFood e Rappi também contribuem para a campanha.

Tanto no app do iFood, quanto no do Rappi – parceiros no delivery – os usuários terão comunicações que levarão o cliente à loja McDonald’s participante mais próxima de sua casa. Basta o consumidor escolher a opção Big Mac e efetuar a compra para fazer sua doação.

É conveniência e praticidade para ninguém ficar de fora do McDia Feliz 2024!