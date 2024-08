Veja calendário do Bolsa Família e Auxílio Gás em agosto

Os benefícios do calendário do Bolsa Família de agosto começam a ser pagos pela Caixa Econômica Federal no próximo dia 19. Os depósitos seguem até o dia 30, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Nas mesmas datas também será liberado o Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses.

Ainda no final do calendário de pagamentos de julho, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) fez alerta de que são falsos os conteúdos em redes sociais afirmando que o governo federal teria decretado o fim do Programa Bolsa Família, que o valor do benefício seria reduzido, ou que o valor do benefício seria ampliado para R$ 1.200.

O Auxílio Gás é um benefício bimestral e estará de volta em agosto. Em junho, mais de 5,81 milhões de famílias receberam R$ 102 pelo programa. O valor do benefício é determinado pelo preço médio do gás de cozinha de 13 kg, calculado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O pagamento do Auxílio Gás segue o mesmo calendário do Bolsa Família, de acordo com o último dígito do NIS.

As famílias atingidas pelas chuvas no RS terão o depósito do seu benefício sempre no primeiro dia do calendário de pagamentos até dezembro de 2024.

O mês de julho registrou a inclusão de mais de 500 mil beneficiários no Bolsa Família, um recorde, de acordo com o ministério. O investimento da pasta em julho foi de R$ 14,2 bilhões, com um benefício médio de R$ 682,56 por família, chegando a 20,83 milhões de famílias.

VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA E AUXÍLIO GÁS EM AGOSTO DE 2024

Final do NIS – Data de pagamento

1 – 19/08

2 – 20/08

3 – 21/08

4 – 22/08

5 – 23/08

6 – 26/08

7 – 27/08

8 – 28/08

9 – 29/08

0 – 30/08

Calendário de pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás no Rio Grande do Sul

Final do NIS – Dia do pagamento do benefício de agosto

De 0 a 9 – 19 de Agosto

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?

É preciso estar cadastrado no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos, e ter renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

O valor é calculado somando os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos.

O cálculo não inclui indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda como o próprio Bolsa Família e o auxílio gás.

QUAIS AS REGRAS PARA RECEBER O BENEFÍCIO?

Além do valor mínimo de R$ 218, os beneficiários devem atender a condições nas áreas de saúde e educação.

É preciso: