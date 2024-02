Veja blocos para curtir o domingo (11) em São Paulo

O Domingo (11) de Carnaval tem uma extensa programação de blocos de rua em São Paulo. Este é o dia em que a maioria dos trios elétricos de artistas saem pelas ruas da capital, mas também é possível aproveitar a folia com cortejos tradicionais e para crianças.

Confira a programação de blocos de rua deste domingo (11) em São Paulo:

Samba Rock e Serpentina

Não tão tradicional quanto o axé e o próprio samba no Carnaval, o samba-rock é o gênero musical que embala o cortejo pela Barra Funda, na região oeste de São Paulo. A banda existe desde 2019.

Rua Conselheiro Brotero, 506, Barra Funda. Dom. (11), às 13h

Bem Sertanejo

Em frente ao parque Ibirapuera, o cantor sertanejo Michel Teló faz show com sua banda completa. O repertório conta com os sucessos de sua carreira, como “Ai Se Eu Te Pego”, “Fugidinha” e “Humilde Residência”.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Dom. (11), às 10h30

Bloco da Pabllo

A drag queen mais famosa do Brasil faz a estreia oficial de seu bloco na cidade. Dona de sucessos como “Buzina”, ela leva para o trio sua mistura de pop e eletrônica a ritmos brasileiros, como tecnobrega, e recebe Urias, Lia Clark e Renan Martelozzo.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Dom. (11), às 12h

Bloco Bonde Pesadão

Pela primeira vez, a cantora Iza subirá no seu próprio trio elétrico para desfilar no Carnaval de São Paulo. Ela canta seus próprios sucessos, músicas de outros artistas e recebe convidados como MC Carol e NX Zero para se apresentar pelas ruas de Santo Amaro, na região sul da capital.

R. Laguna, 404, Santo Amaro. Dom. (11), às 12h

Ritaleena

O bloco que homenageia a cantora Rita Lee desfila pela primeira vez desde que a artista morreu, em maio de 2023. No nono ano de desfile, o trio elétrico leva sua legião de fãs com perucas vermelhas para a Vila Romana, região oeste de São Paulo. Conhecido por tocar sucessos de Rita Lee em ritmo de marchinha, o bloco terá neste ano o mote “Pra Pintar seu Nome no Céu”.

R. Sepetiba, 660, Vila Romana. Dom. (11), às 12h

Urubó

O bloco, que desfila desde 2010, realiza dois cortejos neste Carnaval. Os músicos e foliões se encontram no largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó no sábado e no domingo, ambos ao meio-dia.

Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó. Sáb. (10) e Dom. (11): 12h

Bloquinho Gente Miúda

Criado em 2016 e idealizado pela cantora Kel Figueiredo, conta com canções infantis de várias décadas além de marchinhas carnavalescas.

Av. Av. Professor Alfonso Bovero 522, Perdizes. Dom. (11), às 10h.