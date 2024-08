Veja as vagas mais disputadas do Enem dos Concursos

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação) divulgou nesta segunda-feira (19) o número de candidatos por vaga aberta pelo CNU (Concurso Nacional Unificado), realizado no domingo (18).

A mais concorrida entre todas as áreas foi a de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, vinculada ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com somente uma vaga ofertada para um total de 28.534 inscritos.

Em sequência, estão os cargos de Analista Administrativo da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), que aceitava profissionais de qualquer área do conhecimento, com 226.481 inscritos para 9 vagas (pouco mais 25 mil por vaga), e de Técnico em Assuntos Educacionais do MGI, com 44.262 inscritos para duas vagas (pouco mais 22 mil por vaga).

Veja as vagas mais concorridas de cada bloco:

Analista de Planejamento, Gestão e Infra. em Info. Geográficas e Estatísticas do IBGE: 28.534 inscritos para uma vaga (Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias)

Analista Administrativo (qualquer área do conhecimento) da Previc: 25.164,6 candidatos por vaga. Foram 226.481 inscritos para 9 vagas (Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública)

Técnico em Assuntos Educacionais, MGI: 22.131 candidatos por vaga. Foram 44.262 inscritos para duas vagas (Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 18.216,8 por vaga. Foram 182.168 inscritos para 10 vagas (Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor)

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do MGI: 9.923,8 candidatos por vaga. Foram 49.619 inscritos para um total de 5 vagas (Bloco 3 — Ambiental, Agrário e Biológicas)

Tecnologista em Info. Geográficas e Estatísticas do IBGE: 8.208,3 inscritos por vaga. Foram 24.625 candidatos para apenas 3 vagas. (Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação)

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, IBGE: 5.018,0 candidatos por vaga. Foram 200.721 inscritos para 40 vagas (Bloco 8 – Nível Médio)

A primeira edição do concurso foi marcada por um índice de abstenção de 52,5%, mas sem relatos de atrasos na aplicação, vazamentos e outros problemas na organização.

Em declaração na noite deste domingo, a ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirmou que quase 1 milhão de pessoas participaram do CNU. Isso representa menos da metade de pessoas fazendo a prova, tendo em vista que foram 2,1 milhões de inscritos.

O concurso, dividido em duas provas, uma na parte da manhã e outra da tarde, foi concluído às 18h do domingo.

Entre 9h e 11h30, os concurseiros enfrentaram uma bateria de questões discursivas, específicas para cada um dos oito blocos, e uma prova objetiva de conhecimentos gerais, comum a todos. Na parte da tarde, entre 14h30 e 18h, os candidatos responderam a perguntas específicas de cada bloco.

O gabarito das provas está previsto para ser divulgado na terça-feira (20), e os cadernos de resposta já foram liberados às 20h do mesmo dia da prova.