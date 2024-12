Veja as principais tendências de 2025 para a gestão financeira no varejo

Em 2025, o varejo encontrará um novo capítulo; As tecnologias emergentes, os consumidores cada vez mais exigentes e a busca incessante por eficiência continuarão redefinindo o mercado, enquanto a Reforma Tributária exigirá adaptações. Essas tendências e mudanças têm impacto direto sobre a operação e gestão de recursos, mas também são especialmente importantes para reinventar estratégias de conexão entre empresas, clientes e parceiros.

“O setor continuará desafiado a equilibrar inovação tecnológica e gestão eficiente. As empresas que melhor se adaptarem garantirão seu lugar no mercado e redefinindo o sucesso” , comenta Zoltan Schwab , executivo da vhsys , empresa de tecnologia especializada em soluções de gestão empresarial online.

Uma das principais tendências será a consolidação dos pagamentos digitais. Com o avanço da tecnologia, carteiras digitais, pagamentos por aproximação (NFC) e criptomoedas são ainda mais presentes no dia a dia do consumidor. A integração dessas ferramentas com superapps —plataformas que reúnem diversos serviços, como compras, soluções financeiras e troca de mensagens — permite aos varejistas oferecer uma experiência de compra mais fluida , centralizando transações, programas de fidelidade e opções de crédito em uma única plataforma.

Paralelamente, a inteligência artificial (IA) terá um papel estratégico na gestão financeira do varejo, auxiliando na previsão de demandas, na atualização de estoques e no ajuste de preços dinamicamente. “Por ser capaz de analisar o comportamento do consumidor e identificar padrões de compra , a IA aumenta lucros, reduz desperdícios e fornece insights para decisões estratégicas. Enquanto isso, algoritmos avançados aprimoram a segurança ao prevenir fraudes em tempo real ”, destaca Zoltan.

Com a chegada da Reforma Tributária , que entrará em vigor a partir de 2026, as empresas varejistas têm em 2025 uma janela estratégica para se preparar. Ferramentas tecnológicas como sistemas de ERPs e o uso da IA ​​auxiliam na complexidade das mudanças , facilitando as transições ao automatizar cálculos, integrar dados fiscais em tempo real e aprimorar processos operacionais. Como resultado, as organizações poderão reduzir custos, minimizar erros, além de melhorar a tomada de decisões estratégicas.

Com a expansão do varejo omnicanal , também será necessária uma revisão completa da gestão de fluxo de caixa e alocação de recursos dos negócios. A integração entre canais online e offline exigiu que as empresas acompanhassem de forma mais precisa a entrega financeira , ajustando rapidamente suas estratégias conforme a demanda. Ferramentas que unifiquem essas operações e automatizem processos serão essenciais para manter a competitividade e garantir uma operação eficiente.

Por fim, uma tendência emergente será a educação financeira específica para o consumidor. Com o aumento das opções de crédito online e financiamento , facilitados pela análise das IAs, os varejistas terão a oportunidade de se posicionar como aliados na gestão financeira dos clientes. “ Oferecer conteúdos educativos, dicas de planejamento e ferramentas que auxiliem no controle de gastos será uma forma de agregar valor à experiência de compra e construir uma base de clientes mais fiel e consciente ”, finaliza Zoltan.

