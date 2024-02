Veja as músicas mais tocadas de Zeca Pagodinho no Brasil

Zeca Pagodinho é um compositor que canta histórias da vida cotidiana com irreverência e bom humor. Com um repertório musical repleto de clássicos, o cantor e compositor é um dos ícones do samba e tem um total de 138 composições e 1.034 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no país. Neste domingo, dia 04, o artista comemora os seus 65 anos. Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) enumerou as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública.



Na liderança do ranking, a música “Não sou mais disso” se destacou, seguida por “Camarão que dorme a onda leva” e “Faixa amarela” na segunda e terceira posições, respectivamente. O top 5 ficou completo com “Quem é ela” e “Vou botar teu nome na macumba”.



O Ecad também apontou as três canções de Zeca Pagodinho mais regravadas até o momento e o primeiro lugar ficou com “Lama nas ruas”. Logo em seguida, “Não sou mais disso” ficou em segundo lugar e “Judia de mim” em terceiro.



Outra curiosidade do estudo foi a lista com os cinco intérpretes que mais gravaram canções de autoria de Zeca Pagodinho. Em ordem, Arlindo Cruz (1º lugar), Dudu Nobre (2º lugar), Beth Carvalho (3º lugar), Jorge Aragão (4º lugar) e Sombrinha (5º lugar).



Zeca Pagodinho recebe os seus direitos autorais de execução pública de música, por meio do Ecad, porque faz parte da gestão coletiva no Brasil. É este o caminho para que compositores e artistas possam receber seus rendimentos quando as suas músicas tocam publicamente em shows, eventos, canais e espaços no país. Também é fundamental que os organizadores e promotores shows e eventos e os responsáveis por canais e espaço, que utilizam música, efetuem o licenciamento musical e o pagamento dos direitos autorais, como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98). Assim os valores em direitos autorais poderão ser destinados à classe artística.



O Ecad atua como o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, que arrecada e distribui direitos autorais de execução pública das músicas tocadas em todo o território brasileiro, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Administrado por sete associações de música (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), o Ecad forma, ao lado delas, a gestão coletiva da música no país.



Ranking das músicas de autoria de Zeca Pagodinho mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casa de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

Posição Música Autores 1 Não sou mais disso Jorge Aragão / Zeca Pagodinho 2 Camarão que dorme a onda leva Arlindo Cruz / Beto Sem Braco / Zeca Pagodinho 3 Faixa amarela Jesse Pai / Beto Gago / Luiz Carlos / Zeca Pagodinho 4 Quem é ela Zeca Pagodinho / Dudu Nobre 5 Vou botar teu nome na macumba Zeca Pagodinho / Dudu Nobre 6 Bagaço da laranja Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho 7 Brincadeira tem hora Beto Sem Braco / Zeca Pagodinho 8 Lama nas ruas Almir Guineto / Zeca Pagodinho 9 Alto lá Arlindo Cruz / Sombrinha / Zeca Pagodinho 10 Mutirão de amor Jorge Aragão / Sombrinha / Zeca Pagodinho