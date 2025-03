Veja as cidades mais rurais e as mais urbanizadas do estado de São Paulo

Levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022 mostram que a população do estado de São Paulo ficou mais urbana.

Do total de 44.411.238 de habitantes em 2022, 42.997.899 viviam na região urbana (96,8%) e 1.413.339 (3,2%) no meio rural.

Em comparação com 2010, houve crescimento de 3.187.555 habitantes no total, com aumento de 3.449.693 entre a população urbana e queda de 262.138 na rural. A proporção da população urbana era de 95,9% para 4,1% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,9 ponto percentual em 12 anos.

População em 2010

Total: 41.223.683

Urbana: 39.548.206 (95,9%)

Rural: 1.675.477 (4,1%)

População em 2022

Total: 44.411.238

Urbana: 42.997.899 (96,8%)

Rural: 1.413.339 (3,2%)

Para Paulo Borlina Maia, pesquisador da Fundação Seade, “esses números refletem uma tendência global de concentração da população em áreas urbanas, impulsionada por fatores como oportunidades de trabalho e acesso a serviços”.

O levantamento da Fundação Seade mostra que a região administrativa de Santos tem o maior grau de urbanização do estado (99,6%), seguida pela Região Metropolitana (99,2%). No entanto, a Baixada Santista foi a única entre as 16 regiões administrativas do Estado que registrou queda no grau de urbanização, de 0,2 ponto percentual (veja abaixo).

As cidades de Santos, São Vicente e Cubatão têm 99,9% de grau de urbanização. Guarujá e Praia Grande vêm em seguida, com 99,7%.

Já a região de Registro tem o menor grau de urbanização (75,1%), seguida pela de Itapeva (78,3%).

Dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, 9 têm 100% de grau de urbanização: Carapicuíba, Diadema, Jandira, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Osasco, Itaquaquecetuba, Barueri e Guarulhos.

Santo André vem em seguida, com 99,9%. A capital paulista ficou com 99,8% de grau de urbanização, assim como Poá.

As regiões administrativas de Registro (3,7 p.p), Sorocaba (3,2 p.p.) e São José do Rio Preto (2,8 p.p.) tiveram o maior crescimento no grau de urbanização entre 2010 e 2022. Por outro lado, a Região Metropolitana teve o menor crescimento (0,3 p.p.).

Grau de urbanização de cada Região Administrativa do estado:

Santos: 99,6% (queda de 0,2 p.p.)

Região Metropolitana de São Paulo: 99,2% (crescimento de 0,3 p.p.)

Ribeirão Preto: 98% (crescimento de 0,5 p.p.)

Central: 96,7% (crescimento de 1,7 p.p.)

Franca: 96,5% (crescimento de 1,9 p.p.)

Campinas: 96% (crescimento de 1,1 p.p.)

Barretos: 95,5% (crescimento de 0,9 p.p.)

Bauru: 95,1% (crescimento de 0,7 p.p.)

São José dos Campos: 95% (crescimento de 0,9 p.p.)

São José do Rio Preto: 94,6% (crescimento de 2,8 p.p.)

Marília: 94,1% (crescimento de 1,8 p.p.)

Araçatuba: 93% (crescimento de 0,9 p.p.)

Sorocaba: 92% (crescimento de 3,2 p.p.)

Presidente Prudente: 89,5% (crescimento de 0,7 p.p.)

Itapeva: 78,3% (crescimento de 2,2 p.p.)

Registro: 75,1% (crescimento de 3,7 p.p)

20 cidades do estado com maior grau de urbanização:

Águas de São Pedro: 100%

Carapicuíba: 100%

Diadema: 100%

Jandira: 100%

São Caetano do Sul: 100%

Taboão da Serra: 100%

Osasco: 100%

Itaquaquecetuba: 100%

Barueri: 100%

Guarulhos: 100%

Santos: 99,9%

São Vicente: 99,9%

Santo André: 99,9%

Cubatão: 99,9%

São Paulo: 99,8%

Americana: 99,8%

Poá: 99,8%

Guarujá: 99,7%

Várzea Paulista: 99,7%

Mauá: 99,7%

‘Cidades mais rurais’

A cidade de Pedra Bela, na região de Campinas, é a cidade “mais rural” do estado, com grau de urbanização de apenas 27%. Com ela, 17 cidades paulistas tinham mais da metade da população “ruralizada”. Os demais 628 municípios do estado de São Paulo tinham grau de urbanização acima de 50%.

20 cidades do estado com menor grau de urbanização:

Pedra Bela: 27,0%

Barra do Chapéu: 36,8%

Monteiro Lobato: 37,4%

Marabá Paulista: 37,7%

Iaras: 39,9%

Ribeirão Grande: 40,3%

Guapiara: 40,5%

Natividade da Serra: 41,7%

Caiuá: 42,7%

Lavínia: 43,1%

Quadra: 44,5%

Barra do Turvo: 45,0%

Itapirapuã Paulista: 45,2%

Iporanga: 46,8%

Itaoca: 46,9%

Tuiuti: 47,3%

Santo Antônio do Pinhal: 49,1%

Nazaré Paulista: 50,1%

Taquarivaí: 50,2%

Pracinha: 50,9%

Avanço da urbanização

Segundo a Fundação Seade, em 2022, a urbanização se intensificou no estado, passando a registrar 31% de seus municípios (197) com grau superior a 95%, alargando a concentração no eixo rodoviário Anhanguera e discreto avanço para o oeste.

Os municípios no grau intermediário passaram de 423 para 402, mantendo maior concentração na região oeste. Apenas 46 municípios (7%), mais localizados na região serrana do Vale do Paraíba, no Pontal do Paranapanema e ao sul, apresentaram proporção inferior a 65% e somente a cidade de Pedra Bela permaneceu com grau inferior a 35%, sendo o município paulista com menor grau de urbanização (27,1%).

Em 2010, 159 municípios paulistas (25%) apresentavam grau de urbanização elevado, maior que 95%, e se concentravam no eixo rodoviário Anhanguera. Já as cidades com grau intermediário (entre 65 e 95%) eram 65% do total e encontravam-se mais a oeste do estado.

Apenas 10% (63 municípios) registravam urbanização inferior a 65%, localizados principalmente na região serrana do Vale do Paraíba, no Pontal do Paranapanema e ao sul do estado. Na última categoria, seis municípios tinham menos de 35% de urbanização, com o menor grau pertencente à Pedra Bela (24,9%), na RA de Campinas.