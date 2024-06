Veja as atrações do maior festival de cultura agro do mundo

Trilha sonora do agro e referência na cultura popular brasileira, a música sertaneja vai agitar o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 27 e 28 de junho. A programação conta com grandes estrelas da música sertaneja, pocket shows de novos talentos e DJs.

Chitãozinho & Xororó e Jorge e Mateus vão fechar cada um dos dias do evento, que espera reunir 25 mil pessoas.

“A música sertaneja é pulsante e um mercado que se renova sem deixar de lado a tradição caipira. Por isso, o GAFFFF decidiu trazer grandes nomes, mas também abrir espaço para novos talentos que estão na estrada defendendo a cultura do campo por meio das canções sertanejas”, destaca Luiz Felipe Nastari, diretor da DATAGRO.

Além dos shows principais, o GAFFFF traz atrações na gastronomia, com uma Arena de Fogo e feira de negócios com mais de 50 empresas e agtechs. Organizado pela DATAGRO, e apresentado pela XP, O GAFFFF é uma versão estendida do tradicional Global Agribusiness Fórum (GAF), realizado desde 2012 e reservado a convidados, que traz grandes nomes da economia no mundo.

Este ano alguns palestrantes também falarão para o público que comprar o ingresso do festival, no espaço chamado Arena. Entre eles, a política e ativista moçambicana Graça Machel, o físico Marcelo Gleiser, a ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland e o cientista político Parag Khanna.

Confira abaixo algumas atrações musicais confirmadas.

Paula Mattos (abre o show principal de Chitãozinho e Xororó)

Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Paula Mattos vem de uma trajetória de crescente sucesso, com nome conhecido nacionalmente, 10 singles, 3 álbuns e 2 DVD’s a artista é amplamente conhecida no mercado e já teve composições assinadas por ela, interpretadas por grandes artistas que vão do Sertanejo ao Pop.

Enquanto cantora, com apenas 4 anos de carreira desde seu lançamento nos palcos, Paula já teve suas músicas entre as mais tocadas do rádio, Top 200 do Spotify e feats com Marília Mendonça, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa, Dilsinho, Lucas Lucco, Munhoz & Mariano, Thaeme & Thiago e, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo.

Fiduma e Jeca (abre o show principal de Jorge e Mateus)

Dupla que expressa alegria e irreverência através de suas músicas. Conheceram-se em 2010 na faculdade, em Ilha Solteira, São Paulo, onde estudaram na mesma sala e descobriram que nasceram no mesmo dia, mês e ano. Começaram a cantar juntos nas repúblicas para amigos por diversão.

No final de 2013 lançaram a música “Anjo Chapadex”, primeiro sucesso que levou o nome da dupla para os maiores palcos do Brasil. Em quase 10 anos de carreira, a dupla inclui sucessos como “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul”, “Alcoonteceu”, “Paz Interior”, “Butecologia” e o mais recente sucesso “Chapéu Preto” e vários outros.

Angélica Sansone

Aos 6 anos, Angélica começou a cantar no coral gospel da sua igreja e já era destaque nas apresentações. Começou sua carreira profissional em Portugal e foi backing vocal de diversos artistas, transitando por gêneros como samba, black music, gospel, mpb e sertanejo, trabalhando com grandes artistas como Zezé di Camargo e Luciano, Seu Jorge e Zeca Pagodinho.

Também participou de programas de competição musical com passagens no Domingão do Faustão na Globo, Caixa de Talentos na TV Bandeirantes e Canta Comigo na Record. Além de cantora, Angélica é atriz e dubladora, participou da novela Carinho de Anjo no SBT.

Dabus Brothers

Com uma trajetória musical de mais de trinta anos, o grupo de música instrumental Dabus Brothers se expressa por meio de um repertório marcante que tem fortes influências da sonoridade jazzística tradicional sem perder de vista as nuanças da música brasileira, o que abre espaços nas performances, para atuações descontraídas traduzidas em bons e criativos improvisos.

O quinteto de jazz paulistano é formado pelos instrumentistas Álvaro Dabus (trompete e flugelhorn), André Dabus (bateria), Giba Estebez (piano), Airton Fernandes (contrabaixo acústico) e o Maestro Hector Costita (saxofone).

Kiálteras

Onde a música é mais do que uma simples melodia, é uma jornada emocional cheia de paz, amor, diversão e, é claro, um toque de rock ‘n’ roll. Kiálteras é um grupo de amigos que decidiu transformar suas conversas de bar em uma banda, com a junção de suas influências musicais, desde os clássicos como Beatles e Queen até o bom e velho Raul Seixas, com um toque moderno inspirado pelos Red Hot Chili Peppers.

Trigêmeas Caram

Com apenas 27 anos e alguns vídeos caseiros, as trigêmeas Caram tem conquistado legiões de fãs no Youtube e em outros espaços da internet. Essas artistas esbanjam uma musicalidade tocante que vem de família, tendo como incentivo e influência o avô bandolinista, a mãe cantora Valéria (integrante do grupo Trovadores Urbanos) e os tios e primos cantores e compositores. As meninas são pura simpatia e investem ao som de brasilidades para animar o GAFFF.

Serviço

GAFFFF – Global Agribusiness Festival

Data do Evento: 27 e 28 de junho

Horário de acesso ao GAFFFF: Pass e Dia Único das 8h às 23h | Pista Premium 18h

Horário dos shows: 18h30 abertura | 21h show principal

Local: Allianz Parque

Cidade: São Paulo, SP

Preço do ingresso dia único (27 ou 28 de junho): R$ 800

Preço da meia entrada dia único (27 ou 28 de junho): R$ 400

Preço do PASS, passaporte para os dois dias do evento: R$ 1.280,00

Preço pista premium dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 400

Meia entrada pista premium dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 200

Mais informações: https://gaffff.com/